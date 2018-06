Smyslné křivky Ochotské jdou do oběhu, podívejte se na ně předem

Kalendář Michaely Ochotské pod taktovkou Jana Tůmy sice vznikal na Kanárských ostrovech, do pestrosti tematiky ale focení neznalo hranic. Důkazem je jedna z nejvydařenějších fotografií, na které moderátorka představuje umazanou beduínku.

"Tato fotografie mě osobně nadchla. Je to úplně jiná Michaela. Nikdy jsem takové fotky nefotila a fotku beduínky jsem si na první pohled hrozně oblíbila. Jsem ráda, že i celý tým byl stejného názoru," uvádí Ochotská, jež kalendář Global energy pokřtí 18. ledna v Praze.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci decentní intimity, blonďatá hvězda Novy se totiž vůbec poprvé odhalí. A to i přesto, že zpočátku měla s nahotou problém. "Nerada se odhaluji. Mám ráda sexy fotky, ale určitě ne prvoplánové, laciné či dokonce sprosté. Myslím, že z této fotky čiší něha, a i když jsem v podstatě nahá, rozhodně není vulgární."

Michaela Ochotská je momentálně s přítelem Michalem Exnerem v New Yorku, kde společně vítali i nový rok 2012. Do Spojených států vyrazila poprvé. "Vždycky jsem tam chtěla, o to víc mě mile překvapilo, když jsem to dostala od Michala dárkem. Byla jsem dojatá," uzavírá moderátorka, která se do Česka vrátí ještě tento týden.