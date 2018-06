Smutné svátky v Georgenthalu

České Vánoce 1945...Ještě na Vánoce roku 1944 mohla tehdy osmnáctiletá Angela Meisl z Georgenthalu nedaleko Varnsdorfu zapálit svíčky na vánočním stromku. Sice jen na chvíli, protože o svíčky byla nouze. Zpívali s otcem a matkou koledy, dokonce i rybu měli, byť jen malého slanečka. U Meislů tak smutné a chudé vánoční svátky ještě nezažili. Vánoce příští měly však být ještě chudší, ještě smutnější... Z jara roku 1944 padl na ruské frontě Angelin bratr. Zůstaly po něm vzpomínky, pár fotografií a trocha šatů ve skříni. V dubnu příštího roku, měsíc před koncem války, wehrmacht povolal pana Meisla. Odjel do Teplic a nedával o sobě vědět. A pak se přes Lužické hory převalila fronta, ve vesnici se objevili nejprve polští vojáci, posléze ruští a za nimi první Češi. Z německého Georgethalu se přes noc stal Jiřetín a ze starousedlíků vetřelci ve vlastních domovech. "Vojáci chodili od domu k domu, co se jim líbilo, to si vzali, občas někoho znásilnili. Vždycky, když přišli k nám, běžela jsem se schovat," vzpomíná Angela Meisl, dnes Angela Pavlová. Jen shodou náhod nebyla odsunuta do Německa. Směla zůstat v Československu a později si za muže vzala Čecha. "Po válce byla strašná bída. Jídlo bylo na lístky, než jsme je ale my, sudetští Němci, mohli dostat, museli jsme do biografu, kde nám Češi promítali filmy z Osvětimi. Bylo to hrozné, nevěděli jsme, že nacisti dělali tak strašné věci." Měsíc po válce stála před domem a na konci ulice spatřila zarostlého chlapa. Jen v kalhotách, bez košile, bez bot - šel pomalu k ní. Až po chvíli v něm poznala otce. Vrátil se domů. Ovšem nebylo jednoduché přežít. "Když jsme chodili nakupovat, nesměli jsme mluvit německy. První české slovo, které jsem se naučila, bylo droždí. Matka z něj dělala příšernou pomazánku na chleba." Tu měli Meislovi i na Vánoce roku 1945. Byl to první a poslední chod jejich štědrovečerní večeře. "Už nebylo nic, co by se dalo prodat nebo vyměnit za jídlo. Měli jsme tenkrát velký hlad a tvářili jsme se, že vlastně žádné Vánoce nejsou." Jediné, co jim zbylo, byl bratrův oblek. Poslední vzpomínka na padlého. Angela hned po vánocích šaty vzala ze skříně a vyměnila je s nějakým Slovákem za kousek špeku. Dnes o tom mluví s úsměvem, ale oči má smutné. "Rodičům jsem to neřekla, moc by se zlobili. Špek jsem schovala pod postel a pár dní si na něm tajně pochutnávala. Doteď se vidím, jak ten špek hltám."