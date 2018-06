Smutná Pavelková: Bratr po nehodě asi nebude hýbat rukou

Sedmnáctiletý bratr Pavelkové naboural do stromu poté, co mu do cesty v devadesátikilometrové rychlosti vběhl zajíc. Měl štěstí v neštěstí, přesto je rodina zdrcena tím, že tak mladý asi zůstane chromý na pravou ruku.

"Mohlo to samozřejmě dopadnout hůř, helmu měl úplně rozlomenou vejpůl a nebýt kamarádů, kteří mu hned vyndali zapadlý jazyk, už tady nebyl," říká Pavelková.

Modelka se teď věnuje jen škole a rodině. "Nechodím nikam, jen na narozeniny mojí kamarádky Agáty Hanychové jsem na chvíli přišla. Jinak jsem nejvíc ve škole a s mamkou, ta mě potřebuje nejvíc. Spolu sháníme všechny možné lékaře a experty, chceme udělat všechno proto, abychom Honzíkovi ruku zachránili. Doufáme, že ta diagnóza ještě není finální a stane se zázrak," uzavírá Pavelková.