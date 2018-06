Smutná Kristelová: zvyká si na večery bez lásky

Kateřina Kristelová už má jasno v tom, kam bude cestovat za svou láskou Martinem Tůmou. Bude to rozhodně dál než do Litvínova, kde měl prvoligový hokejista předchozí angažmá, ale nebude to zase tak daleko, aby musela opouštět hranice českého území. Profesionální sportovec se totiž dohodl s týmem Českých Budějovic. Moderátorku čekají opět smutné večery bez lásky.