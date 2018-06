Smutná Agáta Hanychová: rozešla se s přítelem?

"Nechci to komentovat, je to naše věc," odbyla nás Agáta.

Soukromí ostře sledované modelky a dcery herečky Veroniky Žilkové je ale často propíráno ze všech stran, téměř nic nezůstane dlouho utajeno, proto tedy můžeme v nejbližší době čekat odpověď na otázku, zda Agáta zůstane po více než jednom roce opět sama.

Agáta byla naštěstí smutná jen v zákulisí. Při módní přehlídce, kterou sama organizovala, se chovala jako naprostá profesionálka a svou pochmurnou náladu hodila za hlavu. Ale jen na chvíli. O přestávce mezi přehlídkami byla úplně mimo.

"Kdyby se s Markem rozešli, stejně nezůstane dlouho bez chlapa," řekla Agátina kamarádka. "Agáta nikdy neměla o chlapy nouzi, pořád jí někdo nadbíhá," dodala. Při pohledu na modelčino sexy tělo v odvážném prádle Playboy nebude o velkém zájmu mužů nejspíš nikdo pochybovat.

Kocurová se stěhuje

Pokleslou náladu měla v hotelu Praha, kde se ples konal, také rosnička Radka Kocurová. Ta však ale jakékoli problémy ve vztahu s přítelem Tomášem Rosickým popřela a svou únavu svedla na stěhování, které ji v současné době nejvíce zaměstnává.

"Stěhuji se z Černého Mostu na Prosek. Je to pěkná fuška, už abych to měla za sebou," postěžovala si. "Všechno musím stihnout do konce týdne, protože pak zase odlétám za Tomášem do Londýna," svěřila se. Londýn je teď Radčiným nejčastějším domovem. A zároveň také nejšťastnějším. "V Tomášově blízkosti je mi samozřejmě nejlépe, ale pořád se musím vracet zpět do Prahy kvůli práci v televizi, které se nehodlám vzdát," řekla.

Kromě uvedených modelek se na charitativním plese vozíčkářů objevila také Petra Macháčková, Lucie Váchová a Dominika Mesárošová. Především ženy pak svou přítomností potěšil zpěvák Martin Maxa.