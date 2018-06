Smutek mě pohltil, jen plynu s proudem, říká vdova po Patricku Swayzem

"Lituji, že jsem mu neříkala častěji, jak ho miluji," řekla vdova na konferenci o žalu a jeho překonávání, která se konala na Long Beach v Kalifornii. "Když vás pohltí smutek, je to jakoby vaše tělo nebylo vaše. Jen plynete s proudem. Vím, že si tím musím projít," dodala Lisa Niemi, která si dvaadvacet měsíců zvykala na myšlenku, že svého muže ztratí. Ani to ji ovšem nepřipravilo na bolest ze ztráty muže s nímž prožila tolik let.

"Jsem velmi vděčná za vztah, jaký jsme spolu měli a část mě věří, že se spolu opět shledáme a do té doby musím jít dál," prohlásila Niemi a prozradila navíc, že trpí záchvaty paniky během osamělých nocí.

"Jednou jsem měla záchvat a zavolala příteli, což pro mě nebylo lehké, protože jsem vždy byla zvyklá starat se sama o sebe. Ale to, že mohu zvednout telefon a někomu zavolat, mě opravdu uklidňuje," řekla Lisa Niemi, kterou na konferenci doprovázela první dáma Kalifornie Maria Shriverová, herečka a aktivistka Susan Saint Jamesová a manželka bývalého prezidentského kandidáta Elizabeth Edwardsová, která sama prožila boj s rakovinou.

"Rakovina si Patricka vzala, ale nezlomila ho," prohlásila vdova po herci, který zemřel na rakovinu slinivky břišní 14. září ve věku sedmapadesáti let.

Lisa Niemi svého manžela potkala jako patnáctiletá dívka v baletní třídě. 12. června 1975 se vzali a byli spolu v dobrém i zlém. Společně překonali i ztrátu dítěte, o které Patrick Swayze tolik stál. Lisa však ve třetím měsíci těhotenství potratila. "Nemohl jsem se dočkat, až se stanu otcem, až budu mít dítě s touto ženou, kterou tak hluboce miluju. A chtěl jsem být nejlepším otcem, jakým bych dokázal být, takovým otcem, jakého jsem měl já," napsal Swayze ve své autobiografii The Time Of My Life.

Swayze byl po potratu zdrcen a přes další pokusy se nikdy Lise nepodařilo znovu otěhotnět. Možná i to byl jeden z důvodů, proč herec propadl alkoholu.

Pití byla jediná věc, která dokázala šťastný pár rozdělit. Lisa Niemi Patricka opustila a byla rozhodnutá se nevrátit, dokud s alkoholem nepřestane. Nakonec se mu to podařilo a jeho žena s ním zůstala až do samého konce.