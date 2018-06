Smuteční a adventní věnce

Tedy co budeme potřebovat:

tady záleží na naší "odvaze", buď korpus koupíme v aranžérských potřebách, nebo ho upleteme

na pletení: slámu, provázek, eventuelně pletivo, ale použít se s úspěchem dají i větvičky ze smrku či jedle.

Nebo vše nahradíme mechem a drátem. Pokud jste vinař, tak jistě máte k dispozici výhony révy. Prostě to co budete mít po ruce se dá s úspěchem použít.

Dále potřebujeme nůžky a kleště na nastříhání drátku.

Tak a jdeme na to:

Věnec z mechu:

Nejdříve si připravíme z drátu dvojitý kruh ve velikosti budoucího věnce.

K němu přivážeme provázek kterým budeme mech na rámeček připevňovat. Začneme postupně přivazovat jednotlivé vrstvy mechu. Je potřeba je důkladně připevnit. Další vrstvou první překrýváme a stále velni pečlivě vážeme. Po překrytí celého rámečku svážeme oba konce provázku a ustřihneme.

No a mechový korpus je hotov.

Stejný způsob jako u vázání věnce z mechu použijeme i u věnce z větviček. Ty si ale předem musíme nastříhat na přibližně stejně velké kousky.

Věnec ze slámy:

Je trošku složitější, ale ne o moc. Slámu si rozložíme na stůl. Z drátu si ustřihneme potřebnou délku, a můžeme začít omotávat. Pečlivě přivážeme první vrstvu , tak aby tvořila základ věnce. Tj. "dokulata" kolem drátu. Postupně překrýváme další vrstvou a stále velmi pečlivě přivazujeme. Pokud by jsme přivazování zanedbali, věnec se nám rozpadne. Pokračujeme tak dlouho až máme pokrytý téměř celý drát. Jeho volné konce pevně spojíme a překryjeme zbytkem slámy. Většino je třeba ještě několikrát věnec pro zpevnění omotat a zastřihnout slámu.

Tento typ se báječně hodí na adventní věnec. Na rozdíl od větvičkového neopadává.

V případě že máte k dispozici drobný typ mechu a králíkářské pletivo, můžete se pustit do vazby věnce z mechu.

Ustřihneme potřebnou délku. Šířku zvolíme s ohledem na plánovanou šířku věnce a to že mech musíme do pletiva "zabalit". Mech pravidelně rozložíme po celé dálce a pletivo opatrně svineme. Volné konce musíme k sobě pečlivě sešít tak aby spoj nebyl vidět.

Věnec z výhonků révy, nebo podobné rostliny.

Kruh požadované velikosti uděláme z jednoho výhonu a pevně jej svážeme drátkem. Postupně kruh ovíjíme dalšími výhony. S přibývající tloušťkou je lépe dělat volnější závity aby výhony nepraskaly. Až máme základ věnce takový jak jsme si představovali, přivážeme výhon a zbytek drátu odstřihneme.

Tento věnec je velmi rychle hotov, je k němu ale třeba pružné výhony které se nelámou.

Tak základy věnců máme hotové a nám zbývá ta příjemnější část.

Ozdobit je.

Na věnce adventní bude dosti času příště, tak se nyní pustíme do věnců smutečních.

Nejčastěji je zdobíme šiškami z modřínu , borovic a větvičkami, nicmémě s úspěchem lze použít i různé typy sušených květin. Například Smil-"prodává se jako slaměnka na tržištích" , Krasatinu i Zaječí ocásky a podobně. Vše záleží na vaší fantazii. Nikde není řečeno že smuteční věnec musí být jenom zeleno-hnědý.

Slaměnky a větvičky připevňujeme omotáním provázku. Potíž je trošku se šiškami. Ty je potřeba ovinout drátkem pod nejnižší řadou šupin tak aby ho asi 5 cm vyčnívalo ven. Za ty pak šišku připevníme.

Celé zdobení musíme "začistit" - nejlépe nám k tonu poslouží mech a větvičky. Začištění je třeba tam kde jsou provázky příliš nápadné . Při použití pletivového korpusu musíme ozdobit celý věnec, tak abz pletivo nebylo vidět.



Přeji hodně zdaru a fantazie při zdobení.



