Smůla v soutěži Muž roku nekončí, letošního finalistu srazilo auto

K nehodě došlo v sobotu večer, když Hájek osedlal motorku a mířil s ní z Břeclavi do Bratislavy. Na trase do něj vrazilo osobní auto, které ho podle pořadatele soutěže Davida Novotného odmrštilo z hlavní silnice. Mladík má pohmožděniny po celém těle a zlomené žebro.

"Skončil na traumatologii v Bratislavě, kde leží do této chvíle v nemocnici, ale v nejbližších dnech bude převezen do nemocnice v Břeclavi," upřesnil David Novotný, který doufá, že se rodák z Břeclavi a jeden z favoritů soutěže do srpnového finále uzdraví.

Vrásky na čele mu ale dělá série nejrůznějších nehod, které od loňského finále neberou konce. Nejvíc to odnesl loňský vítěz Martin Zach, který po nevydařeném skoku do vody na vodních lyžích skončil na invalidním vozíku. Ochrnul i předloňský Muž roku Miroslav Jech, který prodělal lymskou boreliózu (viz. článek zde).

Muž roku 2009 Martin Zach Muž roku 2008 Miroslav Jech

"Miroslav Jech už pomalu má hybnost levé ruky, tak jsem za to rád, Martinovi Zachovi se daří taky v rámci možností dobře, tak věřím, že i Honza Hájek bude v pořádku a předvede se na finále, ale i na soustředění v Lázních Bělohrad. Tři nehody už byly, tak doufám, že už teď budou jen pozitivní věci," doufá David Novotný.

Do letošního ročníku soutěže Muž roku 2010 se přihlásilo 789 mladíků z Česka i Slovenska. O titul se utká celkem 12 finalistů, finále je na programu 27. srpna v Náchodě. Na vítěze čekají kromě různých cen také cesty na soutěže mužské krásy v Asii.