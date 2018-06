Šmuclerová: Odpočívám při řízení

Líba Šmuclerová křtí knihu Lenky Hornové Libuše Šmuclerová a šéfredaktor redakce publicistiky Radek John na tiskové konferenci u příležitosti 10. výročí TV Nova. Libuše Šmuclerová téměř jedenáct let ovlivňovala vysílání Novy, dlouho jako pravá ruka Vladimíra Železného. Málokdo měl takový vliv na nejsledovanější televizi jako tato dvaačtyřicetiletá žena. Po prosincovém příchodu americké společnosti CME se dohodla s novými vlastníky, že skončí. Nevylučuje, že nastoupí ke svému manželovi Romanu Šmuclerovi, který buduje v Praze kliniku astetické medicíny. Se svým druhým manželem, který je rovněž známý jako moderátor Novy, má třiapůl letou dceru Justinu. Hornová, Danková a Šmuclerová Libuše Šmuclerová.

Vadí, ale už jsem se s ní smířila. (smích) Nejsem si vědoma, kde vznikla, a proto s ní nemůžu asi nic dělat. Mám taky historku: jednou jsem byla na focení, a když jsme skončili, fotograf mi řekl, že zažil kulturní šok, protože můj mediální obraz je úplně jiný než já. Ale co s tím? Vizáž mi asi v tomto ohledu moc nepomáhá - krátké vlasy, brýle, špičatá brada - prostě jako barbína nevypadám. Lidé, kteří mě znají, dobře vědí, že nic neřeším silou.Vzdělání obecně je šťáva, kterou potřebuju, protože hodně vydávám a potom toužím po něčem, co dává zase mně. Vzděláním vznikají pro vás další světy, které se promítají do toho vašeho, poznáváte jiný typ lidí, jinou kulturu a tak dále. Pokud jde o jazyky, můžete se seznámit s originály, a to je také zkušenost k nezaplacení. Já když si třeba přečtu Harvard Business Review, je to pro mě očistný zážitek. Vypěstovala jsem si totiž reflex, že vypouštím všechen balast v novinách a časopisech, je to ztráta času. Potom je balzám na duši přečíst si něco, co vám přinese novou myšlenku.Z obou důvodů, ale hlavně kvůli sobě. Lidé mají často pocit, že když skončí školu, jsou se vzděláním hotovi. Ale svět se s koncem školní docházky nezabrzdí, a to nejen v technických, ale i ve společenských vědách. Znalosti podle mě víc než s čímkoli jiným souvisí s hygienou života. Je to totéž, jako že by měl člověk zdravě jíst. Pro mě je to navíc strašně příjemné.Čas je samozřejmě problém, ale upřímně řečeno, máloco je o kvantitě. A čas z práce bych si měla udělat i právě kvůli práci. Potřebuji neustále vystupovat z nějakých kruhů a stereotypů, abych se nepohybovala jako veverka v bubnu. A tyhle přesahy jsou jako živá voda. Kdybych si mohla svobodně zvolit, vezmu si dva roky prázdnin a budu se učit, a to myslím naprosto vážně.To je jeden z obecně tradovaných omylů. Já jsem v televizi sedmnáct let, tedy obrovský úsek života. Prožila jsem toho hodně. Jestli si někdo myslí, že existuje strom, na němž rostou generální, programoví a finanční ředitelé, a vždycky se z toho stromu jeden utrhne, tak je na omylu. Nova už má jedenáct let, začala jsem tu od píky, za což jsem hrozně vděčná, protože se dnes můžu volně pohybovat v časoprostoru, a když mi někdo něco sděluje, vím do důsledků, o čem mluví. To je cenná výhoda. A každý postup v kariéře je vždycky souhra náhod a okolností.Každý den něco přibývá, protože i televize se vyvíjí, aby neustrnula. Například když jsme začínali, část zpravodajství se stříhala na filmu, což je dnes absolutně nemyslitelné. A nejde jen o technické věci. Reportéři třeba nechodili do obrazu, protože se to takzvaně neslušelo, a takových příkladů bych mohla uvést desítky. Prostě se stále učíme.Rozhodně nemám potřebu každého hodnotit. Myslím, že už dnes dokážu odhadnout, odkud dotyčný přichází. Tisk funguje čím dál víc podle určitých pravidel, novináři mají tím pádem čím dál více specializovanou výbavu. Lifestylový časopis pro ženy je něco jiného než deník. Pak se snažím poznat, jestli novináře zajímám, nebo jen dělá rozhovor.Televize je na jedné straně nepříjemná tím, že vysílá stále, takže kdyby se v tomhle okamžiku něco rozsypalo ve vysílání, okamžitě od vás odcházím.Na druhé straně se tu tím pádem věci neustále dějí. Televize je látka s nekonečnem proměnných, v každém okamžiku do vzorce vstupují jiná východiska. Řešení je na vás. Na první pohled se může zdát, že programový ředitel věčně vyřizuje nějaké papíry a podepisuje scénáře, ale on do všech fází zasahuje tvůrčím způsobem, nikoli čistě manažerským. Stereotypů je méně, než by se zdálo.Rozhodně to nevypadá tak, že 365krát do roka přijdu ráno v osm a odejdu v osm, to by mě zničilo. Potřebuju se nadechnout. Takže někdy čtu doma scénáře, než se dcera vzbudí, a když večer usne, někdy jsem v práci do noci, jindy vezmu odpoledne dceru ven. Není dobře, když se z lidí stanou stroje.Občas ano, on má nejen trefné poznámky, ale i velmi vtipné. Naše prostředí zná, komentář zvenku je pro mě vždycky zajímavý. Na druhé straně většinou chci spíš vysadit. Takže jak kdy, neexistují žádná pravidla.Myslím, že ano, ale v tom má dost smůlu. Teď zrovna velmi složitě hledáme moderátora pro jeden pořad a zatím máme vážný problém. Všechny tipy nedopadají dobře nebo nám oslovení odmítají.Manžela nemůžu ani oslovit. Neuměla bych totiž nikdy obhájit před divákem, že zde není jen a jen z mé vůle. Ke konkurenci samozřejmě nemůže vůbec. Na druhou stranu si neumím představit, jak by si na moderování při všech svých aktivitách vyšetřil vůbec čas.Byli jsme všichni tři na Krétě, sice jen týden, ale určitě jsem si odpočinula. Kdybych měla náš program popsat jednou větou, věnovali jsme se sami sobě. Užili jsme si všechno beze zbytku, každý okamžik.Největší radost mám, když narazím na někoho osobitého, kdo vás zasáhne z jiného prostoru než jen z televizního. Je to potěšení na duši i největší relaxace, protože se dostanu jinam, a to mě osvobodí. Třeba v lékařské sféře se pohybují velmi hodnotní lidé, vzdělaní a často i kulturní, a do této oblasti média málokdy vstupují. Fyzicky si pak nejvíc odpočinu při řízení auta, focení a při hraní s dcerou.Jestli to takhle působí, jsem moc ráda, ale všechno je o energii, kterou musíte někde brát. Připadalo by mi jako rouhání tvrdit, že se mi všechno daří. Mám pocit, že ani teď nic nejde lehko, a když řeknu opak, půjde vše ještě hůř.