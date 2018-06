Šmucler se vrací do televize

"Uvádění soutěžního pořadu je jedna z mála věcí, které jsem v televizi ještě nedělal. Navíc pro mě jako pro člověka, který učí na univerzitě a téměř dvacet let studoval, je to příležitost své znalosti prodat," říká Roman Šmucler, jenž je původním povoláním zubní lékař a v současné době působí na své soukromé klinice laserové medicíny.

S rozhlasem a televizí spolupracoval už od studií a má za sebou bohaté zkušenosti. "Z televize jsem odešel, když mi bylo asi třicet. Byl jsem vlastně veterán. Měl jsem za sebou na tisíce hodin živého vysílání. V pořadu Kontakt to byly pokaždé tři a půl hodiny živého vysílání. V Tabu, které se někdy vysílalo živě a jindy bylo předtáčené, se zase spolupracovalo s lidmi, se kterými to nebylo vždy úplně jednoduché. Televize mě zkrátka připravila na všechno. Dělal jsem rozhovor od prezidenta po mnohonásobné vrahy, tak myslím, že už mne nic nemůže překvapit."

Šmuclera teď čeká natáčení nové soutěžní hry pravidelně vždy tři dny v měsíci. Jeho práci lékaře to prý příliš nenaruší. "Dokážu si udělat čas. Navíc je televize moje hobby a opravdu rád jsem se k němu vrátil. Někdo skáče bungee jumping, mě k adrenalinu pomáhá televize. Dokonce jsem měl při prvním natáčení trému jako ve svých začátcích," přiznává Šmucler, jenž si je také vědom toho, že díky své manželce Líbě Šmuclerové, která je na Nově programovou ředitelkou, se může setkat i se slovem protekce. On sám ale došel k závěru, že není nutné, aby měl díky tomu do Novy zakázaný přístup. "Stačí, aby byl na mě přísnější metr. A to je," směje se.

Do poslední chvíle prý ani nevěděl, že se podobná soutěž vůbec chystá. "Dozvěděl jsem se to pár vteřin předtím, než jsem byl osloven, abych se zúčastnil konkurzu. Manželka domů práci nenosí. Relaxuje tak, že o televizi nemluví. V tom jsme jiní. Já zase celý večer dokážu mluvit jen o špitále," říká Roman Šmucler.

Soutěž, která na Nově vypukne jednadvacátého září, prý bude hlavně o napětí, ne o moderátorovi samotném. "Nebude to rozhodně velká show pana Šmuclera. Budu se snažit usměrňovat obě strany, povzbudit je, bude-li jedna z nich méně bojovná nebo nějakým způsobem handicapovaná a podobně," slibuje Šmucler.