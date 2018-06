Smržová má nová prsa, ale Armani se zhrozil

Rozsáhlá fotogralerie z přehlídky ZDE

"Malá prsa se mi líbila, ale už dlouho jsem si říkala, proč nezkusit větší, tím nic nezkazím" řekla iDNES spokojená Katka.

Původní velikost "A" si nechala zvětšit o dvě čísla. Zákrok postoupila už před časem a dnes už se cítí, jako by velikost "C" měla odjakživa.

"Rozhodla jsem se sama pro sebe a nelituju," uvedla pětadvacetiletá Smržová. Díky plnějším tvarům získala víc zakázek na focení prádla, plavek a odvážnějších sexy modelů. "Ale ztratila jsem práci u italského módního návrháře Armaniho. Když viděl, co jsem udělala, zhrozil se," líčí Katka. Armani totiž do svých modelů obléká zásadně vyzáblé holčičky.

"Katce to moc prospělo a ve středu v pražské Lucerně na soutěži Svatební šaty roku 2006 vypadala úžasně," pochválila kolegyni miss a modelka Lucie Váchová.

Smržová předvedla model návrhářky Soni Hlaváčkové, který postoupil do Top 10. Bělostné šaty zdobené třímetrovou vlečkou a deseti tisíci broušenými kameny od firmy Swarovski už mají podle jejich autorky zájemkyni z řad amerických nevěst. Model Hlaváčkové, která se sama bude v létě vdávat, stojí 180 tisíc korun.

Katka po úspěchu v soutěži miss vycestovala do zahraničí, kde se stala vyhledávanou modelkou. Svou krásou okouzlila i miliardáře Donalda Trumpa, se kterým se poprvé setkala na Miss Universe a který si ji vybral do své modelingové agentury. Nejčastěji pracuje v Miláně, USA, Turecku. Teď se po dlouhé době vrátila do Čech, ale v květnu opět odcestuje.

„V cizině jsem spokojená, práce mám hodně. Teď se ještě chystám do Německa na přehlídku Escady a pak si chci chvíli odpočinout,“ uvedla.