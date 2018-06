Smrtka pózovala na módní přehlídce

Po šatech již touží jedna americká umělecká agentura, která by je chtěla koupit a umístit v muzeu ve Spojených státech. Cena modelu zveřejněna nebyla.



Jak informovala agentura AFP, tým šesti lidí nejprve během jednoho měsíce postupně vyprázdnil 25.000 kusů cigaret.



Prázdné cigaretové dutinky se pak podélně rozstřihly a upravily do vějířů, které se nakonec jeden po druhém na šaty našily jako volány.



"Poselství modelu je adresováno zejména mladým ženám. Cigarety nekuřte, raději se do nich oblečte," vysvětlila Maria Costiciová, tisková mluvčí Alessandra Consiglia, který šaty vytvořil.



Haute couture v Římě

Slavní návrháři a velké módní domy se v Římě předvedli ve výborné formě. Provokativní přehlídky neměly nouzi o krásné modelky a hvězdy showbyznysu v čele se zpěvačkou Annie Lennoxovou.

Módní přehlídka haute couture v Římě. Italský módní návrhář Alessandro Consiglio si pro svůj model vybral opravdu netradiční materiál: 25.000 cigaret. Španělská modelka Esther Canadasová na módní přehlídce haute couture v Římě. Módní přehlídka haute couture v Římě. Módní přehlídka haute couture v Římě. Modelka Alek Weková na módní přehlídce haute couture v Římě. Zpěvačka Annie Lennoxová vystoupila na módní přehlídce haute couture v Římě. Na molech se předvedla záměrně zohyzděná holohlavá manekýna s dlouhou cigaretou v ruce, připomínající mrtvolu.