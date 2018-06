Smrt Petra Muka byla nešťastná událost, potvrdila policie

"Šlo o nešťastnou událost," řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Žádné bližší podrobnosti uvést nechtěl. "Věc dál nebudeme komentovat," prohlásil.

Příčinu úmrtí hudebníka, který zemřel jen pár dní po vydání svého nového alba V bludišti dnů, nesdělila ani rodina. Muk se v minulosti léčil s depresemi.

Podle informací deníku Aha!, který otiskl výsledky pitevní zprávy, Petr Muk zemřel v pondělí ráno mezi 4. a 5. hodinou ranní. V krvi měl 2,65 promile alkoholu a příčinou smrti bylo udušení se zvratky. "Je to rychlá, bezbolestná smrt," řekl lékař, který se podílel na pitvě.

Rozloučení a pohřeb již ve čtvrtek

Lidé se s Mukem mohou rozloučit ve čtvrtek v pražském Divadle Broadway. Organizátoři smuteční slavnosti čekají velký zájem o účast, divadlo proto bude po dobu jejího konání uzavřeno. "Veřejnost však může sledovat samotný akt na plazmových obrazovkách, které budou rozmístěny v pasáži Broadway," oznámila mluvčí Divadla Broadway Martina Jandová.

Vchod do Divadla Broadway bude pro účastníky rozloučení se zpěvákem otevřen od 8 hodin. Lidé budou mít možnost v sále položit květiny, poté by měli sál opustit a umožnit příchod dalším Mukovým fanouškům. Asi půlhodinový smuteční akt začne v 9:30, po jeho skončení pořadatelé opět dveře otevřou a umožní lidem psát kondolence do připravených knih.

VIDEO: Tady lidé vzpomínají na Petra Muka. S kamerou iDNES.cz na pietním místě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pohřeb zesnulého zpěváka se odehraje stejný den, avšak pouze v úzkém rodinném kruhu. Lidé na Muka mohou zavzpomínat také v pražských Havlíčkových sadech na Vinohradech. Pietní místo skoro uprostřed parku známého jako Grébovka po dohodě s rodinou dva dny po Mukově smrti vyčlenila radnice Prahy 2.