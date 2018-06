Smrt nejbližších, pokřivené vztahy. Janda píše knihu o rodině

Knihu, která bude velmi otevřená a vyjde příští rok, už má zpěvák a frontman Olympiku téměř hotovou. Chybí mu jen jedno téma - jeho bratr Slávek, jenž se také věnuje muzice.

"S touhle kapitolou jsem ještě ani nezačal, vůbec se mi do toho nechce. Je to bolestivé, ale budu to muset udělat. Zase ale vím, že když to člověk hodí na papír, uleví si. Dám do knihy i kousek máminy závěti, aby bylo jasné, jak to bylo a aby nikdo neřekl, že kecám," uvádí Janda.

Petr Janda se s mladším Slávkem už šestnáct let nestýká. Důvodem bratrské pře je dům na Vinohradech, který byl zrestituován a který získal Slávek Janda. Jeho dva starší bratři ovšem tvrdí, že neprávem.

"Všichni tři jsme si tenkrát, v době restituce, dali několik schůzek a řekli jsme si, co s barákem uděláme, až nám ho vrátí. Toho nejmladšího, který v domě bydlí, jsme pověřili, aby to vyřídil. Vyřídil to, ale jen pro sebe. Na úřadu údajně řekl, že my nemáme zájem. Od té doby je to mezi náma špatné. Když na něj ze záhrobí nezafungovala ani naše maminka, která ho v závěti prosila, ať to dá do pořádku, tak už na něj nezafunguje nikdo," míní smutně Janda.

Dávno už mu nejde o peníze, ale o princip, nemůže se smířit s tím, že to jeho bratr vůbec udělal.

Stejně jako Petr nikdy neviděl svého šestnáctiletého synovce, nezajímá Slávka ani rockerova dcera Anežka. A to bude mít v pondělí 2. srpna rok. "Budeme slavit doma, přijedou Anežčiny kmotři, třeba Jiřina Bohdalová nebo farář Zibi." O dva dny později zase budou slavit dospělí, rocker totiž pořádá na své zahradě na Propasti zahradní party.

Petr Janda s manželkou Alicí a dcerou Anežkou

"Bude snad už po třicáté, vždycky jsme si ji udělali s Olympikem na závěr sezóny, peklo se prase, pilo, hrálo na kytary. Chodilo nás tak deset až dvacet, pak třicet a dneska chodí sto dvacet lidí. Nestihnu ani s každým pokecat, což mě pak mrzí. Letos se bude hrát fotbal, k ochutnání budou francouzské sýry a taky klobásky. Prase samozřejmě taky bude a pak dobré víno a pivo. Nebude chybět ani jeviště, na němž budeme hrát my, Die Apples, Souseďanka a kdo bude chtít. Ještě udělám hyde park, takže kdo bude chtít něco říct národu, může to přede všemi udělat," prozrazuje Janda.

V jídle i pití se bude ještě šetřit, za sebou má nepříjemný žlučníkový záchvat, který ho donutil strávit pár dní na nemocničním lůžku a díky následné dietě také shodit pět kilogramů. Janda ovšem ani přesto neujde operaci.

"Musel by se mi scvrknout a zmizet, abych nemusel pod kudlu. Když ne, půjdu na zákrok samozřejmě. Nejdřív ale až po premiéře muzikálu Ať žije rokenrol. Naplánovaná je na 20. října. "Je to památné datum, to právě zemřela moje maminka. Bude to už osm let."