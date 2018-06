Smrt ne, mám to ve smlouvě, říká Ullrichová hrající HIV pozitivní

"Ulice pro mě představuje sedm krásných let. Říká se, že se po sedmi letech nějak sama čistí krev a člověk v pravidelných cyklech přechází do nové etapy, tak doufám, že to v tomto případě neplatí a že v Ulici ještě nějakou dobu setrvám. Smrt mi v ději nehrozí. Ve smlouvě mám napsané, že nesmím umřít," řekla iDNES.cz Šárka Ullrichová, která se v rámci vlastní HIV pozitivní postavy začala o problematiku nemoci daleko víc zajímat.

"O této nemoci by se mělo mluvit. My jsme to záměrně prezentovali jako osvětu, aby lidi otevřeli oči. Zároveň je naší snahou ukázat, že lidé bojující s HIV nepatří na okraj společnosti. Mohou žít normálně, byť za určitých podmínek, ale zdraví lidé musí vědět, že se těch nemocných bát nemusí. Je to pouhý společenský mýtus," dodává Ullrichová.

Dušan Klein, Dana Syslová a Jaroslava Obermaierová

Od prvních dílů Ulice, jež se na Nově vysílá osmým rokem, se v seriálovém ději objevuje i populární Jaroslava Obermaierová. S Ulicí prožila hezké chvíle, ale i ty, které příjemné nebyly. "Ulice je pro mě příjemná práce, která pro mě není vyčerpávající. Stane se mi, že někdy musím na plac v šest ráno, což je peklo, ale pak mám třeba týden volno. Já ráno nefunguju. Zabere až to, když přijdu a vidím známé tváře, jak s tím bojují taky. To pak ožiju," líčí Obermaierová.

"Někdy je ale Ulice i nostalgie, protože nám řada kolegů odešla do věčných lovišť. Ať už to byli herci, kameramani nebo v jednom případě i režisér. To je trochu smutného. Ale zároveň vidím, že děti, které tam jako děti začínaly, už nejsou děti, tak je to takové fajn," doplnila herečka.



Křest knihy Ulice

Vzpomínky se hlavním hrdinkám draly na jazyk v rámci křtu seriálového průvodce, totiž knihy Ulice, jež přináší přehledný pohled na zásadní dějové linky, ale i rozhovory s herci spolu s exkluzivními fotografiemi.



Knihu vedle Ullrichové a Obermaierové pokřtili i Patricie Solaříková, Jakub Štáfek, Dana Syslová, Kristýna Podzimková či režisér Dušan Klein, který stál u zrodu nejdelšího českého seriálu.