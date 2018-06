Smotlacha: Letošek zatím houbařům nepřeje

"Letos to doopravdy není žádná sláva. V metropoli a okolí rostou pouze některé druhy žampionů, bedel a špiček. Tyto houby lze najít zejména v parcích a drobných lesících. Například nedávno jsem našel žampiony na Kampě, na Petříně a ve Vysočanech," sdělil Smotlacha.



Na žofínské výstavě bylo k vidění přes dva tisíce druhů hub čtyř set druhů. Vedle nespočetného počtu hřibů nebo muchomůrek byl k vidění i unikát - vzácně se vyskytující Křehulka hlava medusina, kterou našel na Šumavě jeden z členů mykologické společnosti, jako zatím jediný letošní exemplář.



Člen České mykologické společnosti Jiří Baier poradil, jaké houby sbírat: "Zvláště u hřibovitých hub bychom neměli trhat veliké plodnice, protože pravděpodobnost, že vyroste veliký hřib je velmi malá. Veliké, většinou červiné, houby stejně nevyužijeme, končí v popelnicích a v lese chybí výtrusy."



"Když člověk odchází z místa kde našel houbu tak by nikdo neměl poznat, že tam někdo byl a každý by měl sbírat jen ty houby, které zná," dodal Baier.

Bedla jedlá Chorošovec sírový Ukázka umělého pěstování Hlívy ústřičné Maketa Hnojníku inkoustového Holubinka křehká - nejedlá Hřib smrkový Hřib hořký - nejedlý Hřib kovář - jedlý Korálovec bukový - jedlý Unikát pražské houbařské výstavy - vzácně se vyskytující Křehutka hlava medusina, kterou našel člen mykologické společnosti, letos zatím jako jediný exemlplář, na Šumavě Křemenáč dubový - jedlý Líha strohá - jedlá Krakonoš představuje exponáty muchomůrek Muchomůrka červená Muchomůrka portýrová - nejedlá Muchomůrka zelená - jedovatá Outlovka rumělková - nejedlá Pečárka herinkova - nejedlá Krakonoš představuje obrovskou houbu zvanou Píchavka Řasnatka hnědá Síťkovec dubový - nejedlý Špička zvonečková - jedlá Šupinatka kostrbatá Třepenitka svazčitá Čtvrtý ročník největší výstavy hub na světě ve Velkém sále pražského paláce Žofín Čtvrtý ročník největší výstavy hub na světě ve Velkém sále pražského paláce Žofín