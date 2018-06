Smolná soutěž Muž roku: zranění, kolapsy, potrat Paroubkové

Vše začalo před pěti lety zdánlivě zanedbatelnou nehodou - jeden z finalistů si tehdy vymknul kotník přímo během slavnostního večera a musel do nemocnice.

Muž roku 2009 Češi si za Muže roku zvolili sportovce, Slováci modela

O dva roky později čelil zranění jiný adept na titul Muž roku, který si pro volnou disciplínu připravoval šerm. Při generální zkoušce se ale tak nešťastně zranil, že skončil na chirurgii a vyvázl s osmnácti stehy na ruce.

Smůla provázela i loňský ročník, kdy v porotě zasedla manželka šéfa ČSSD a nyní těhotná Petra Paroubková. Na tiskovou konferenci, kde se představovali finalisté, dorazila o berlích, neboť si pár dnů předtím zranila kotník. Z finálového večera se poté omluvila kvůli náhlé indispozici, jež si vyžádala hospitalizaci. Později se ukázalo, že v ten stejný den potratila. - čtěte Paroubek: Přišli jsme o dítě, ale život jde dál

Sérii nehod neukončilo ani letošní klání o nejkrásnějšího muže České a Slovenské republiky. Nejprve se zranil jeden z moderátorů finále Vítek Havliš.

"Na party jsme to trochu přehnali a spadnul jsem na stůl, kde jsem se nabodnul na rozbitou skleničku. Je to malý, mám čtyři stehy, ale hluboký a docela to krvácelo," řekl iDNES.cz.

O několik hodin později se při skocích na vodních lyžích poranil vítěz letošního ročníku Martin Zach.

Čtyřiadvacetiletý aktivní sportovec dopadl na mělčinu a přivodil si vážný úraz páteře, který si podle informací iDNES.cz vyžádal náročnou operaci. "Nemůže hýbat dolní polovinou těla, nevypadá to dobře, je stále v kritickém stavu," řekl ve večerních hodinách organizátor David Novotný. - čtěte Muž roku Zach skákal z hecu na lyžích do vody a zranil si páteř

Při rekapitulaci nepříjemných událostí se mu zatajil dech. "Nikdy jsem si to takhle neuvědomil, ale je to vážně síla," uvedl poněkud vyděšeně a dodal, že Zachovi přeje brzké uzdravení a jakmile to bude možné, okamžitě ho navštíví v nemocnici. "Jsem z toho všeho opravdu v šoku, doufám, že to už skončí," dodal Novotný. On sám měl před třemi lety zlomenou nohu, loni zkolaboval a letos podstoupil zákrok v nemocnici poté, co mu praskla žilka v obličeji.