Smolík chystá novodobé Zvonky štěstí, Darinku nahradí Viktorka Genzerová

Na letní party, kterou pravidelně pořádá Petr Janda, dorazil se svou krásnou přítelkyní a dokonce i s dvouletou dcerou Petruškou. "No tak já jsem snad už dospěl. Musím říct, že si rodičovství užívám," přiznal Smolík. Kromě nahrávání nové desky a péče o malou dceru se zpěvák věnuje také bojovému sportu - thajboxu, kvůli kterému přestal kouřit a pít. Plánuje také další potomky, rád by měl ještě jednu dceru a syna.

VIDEO: Jakub Smolík na oslavě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na devatenácté sólové desce, na které Smolík v současnosti pracuje, se objeví i dvě písně, které nazpíval společně s dcerou Richarda Genzera a Lindy Finkové Viktorkou. Prý se jedná o hity ve stylu Zvonků štěstí, které před lety nazpívali Karel Gott a Darina Rolincová alias Dara Rolins.

To zpěvák Miroslav Žbirka má už své dvě děti, dceru Lindu a syna Davida, odrostlejší, a tak je může nechat samotné bez dozoru. "Nechali jsme je doma všemu na pospas, ale za chvíli se za nimi vrátíme, abychom zjistili, v jakém jsou stavu. Myslím si, že ale právě teď mají velkou radost," přiznal zpěvák s humorem sobě vlastním.

VIDEO: Miroslav Žbirka na party Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žbirkovi mají byt v centru Prahy, přes léto se ale rozhodli usadit na chatě svých známých v Jevanech. "My jsme se právě vrátili z Malorky, ale v Jevanech je to zase o něčem jiném, tak si užíváme léto, i když je takové polopracovní," svěřil se Žbirka. Tomu udělali radost v Německu, kde se chystají vydat desku jeho nejúspěšnějších písní s názvem Like a hero the best of Miro. "Jsem velmi mile překvapen a rozhodně se chystám vydání tohoto CD účastnit a podpořit ho svou přítomností v Německu," pochlubil se.