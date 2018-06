Smithová mění silikony každých 5 let

„V těhotenství jsem přibrala na 105 kilo, pak jsem měla prsa šestky, a když jsem zase zhubla, ztratila jsem všechen tuk a prsa mi spadla dolů. Moje kůže se nescvrkla a bylo to ošklivé,“ stěžovala si Anna na vliv těhotenství, v němž přivedla na svět svého jediného potomka, dnes devatenáctiletého Daniela.

Po těhotenství si herečka nechala voperovat implantáty velikosti C, jenže bradavky stále mířily k zemi. Proto je vyměnila za náhrady velikosti D, potom dvojité D a nakonec opět F.

„Slyšela jsem někde, že mám v každém ňadru dva silikony, ale to je hloupost. Je to jako s pneumatikami, jednou za pět let je musíte vyměnit,“ prohlásila sedmatřicetiletá Smithová, jež se svými bujnými vnadami ráda chlubí.