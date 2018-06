Šmicerova dcera vozila na golfu dědu Vízka

Vladimír Šmicer s tchánem Ladislavem Vízkem se do turnaje na Karlštejně přihlásili na poslední chvíli. Velcí hráči potřebovali do týmu samozřejmě správné sparingpartnery, se kterými by se mohli o něco vsadit, a tak padla volba na bratry Petra a Jaroslava Nedvědovy. Starší Jaroslav ale nakonec nedorazil, a tak si roli nehrající hráčky užívala Vladimírova dcera Natálka. Geny rozhodně nezapřela. Na putting greenu například prohlásila: "Dědo, vsaď se, že to trefím." A trefila.

Vtipné hlášky jejího dědy bavily celý tým i každého, kdo se k němu jen přiblížil. Řeč se vedla i vážnější. Petr Nedvěd například přemítal o tom, zda se mu na campu New York Rangers, na který odletí na konci srpna, podaří probojovat do týmu a zakončit tak hvězdnou kariéru v NHL. "Když se mi to povede, zvu tě," prohlásil směrem ke kamarádovi Vladimírovi Šmicerovi. Mluvilo se také o staré hokejové gardě a líhni hvězd litvínovské hokejové školy, kde Petr začínal, o fotbale a novém slávistickém stadionu v Edenu. Šest hodin hry uneslo samozřejmě i nesportovní témata, o nich ale jejich aktéři pomlčeli.

Akce, kterou moderoval Vlasta Korec a na které se objevil také zpěvák Pavel Vítek, vyvrcholila dražbou originálního dresu Jaromíra Jágra i s podpisem a trička s podpisem tenisové legendy Thomase Mustera. Peníze všech, kteří přispěli na dobrou věc, pomohou handicapovaným. Přímo na Karlštejně se pomoci dočkal sedmiletý Jiří Šindler, kterému byla diagnostikována dětská mozková obrna. Byl mu předán invalidní vozík.