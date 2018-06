VIDEO: Pevný hrudník, zadek ve vzduchu. Moderátorky byly na aerojóze

Hodinový trénink pojaly známé moderátorky zodpovědně. Dorazily včas a ve sportovním. A přestože to pro všechny bylo zcela nové cvičení, v rámci svých sil a možností si ho užily.

"Ty pocity moc libé nebyly, ale paní instruktorka říkala, že bolest je lidská, tak se cítím jako člověk," komentovala první setkání s aerojógou Emma Smetana, která prý pohyb obecně moc nemusí. "Pro zdravého ducha dělám to, že nedělám nic, co mě nebaví, což znamená, že mimo jiné nesportuju. V kondici se držím snad jen tím, že docela dost chodím pěšky."

Podobně zhodnotila nový způsob protahování i Petra Svoboda. "Jak se člověk soustředil, jak to provést, tak ta libost byla někde v pozadí, ale bylo to zajímavé. Mám ráda nové věci, takže to bylo fajn."

Dámy se shodly, že k úplné dokonalosti mají jejich postavy menší rezervy. Přesto ale dokázaly najít partie, které jim dělají radost.

"Na vylepšování moc nejsem, říkám se, že kdybych se někomu nelíbila, tak je to jeho problém. Ale jinak se mi docela líbí můj zadek. Musím říct, že na něj trochu sklízím komplimenty, tak jsem si ho dovolila mít ráda," uvedla se smíchem Jana Marečková.

"Hodně mám na svém těle ráda svoje srdce, a při cvičení se samozřejmě soustředím na klasické partie jako zadeček a boky, na ně se musím soustředit," doplnila Petra Svoboda.

Petra Svoboda na aerojóze Jana Marečková na aerojóze

Hodina aerojógy byla pro známé tváře koncipována spíše jako relaxační, prim hrálo poctivé protahování páteře.

"Aerojóga je úžasná v těch inverzních pozicích, kdy se vyvěsí celý kosterní aparát. To znamená, že se plotýnky oddělují a dostavuje se obrácené proudění krve a energie v těle. V tomhle je aerojóga naprosto zázračná. Hodně si to chválí právě plotýnkáři, kteří z hodiny odcházejí spokojení a bez bolestí," dodala lektorka Karolína Koublová.