Smejkalové holohlaví muži nevadí

České Miss je totiž naprosto jedno, zda před ní stojí vysoký brunet nebo vypracovaný svalnatý blonďák. Pokud jde o vzhled, nemá Kateřina vyhraněný typ, ba ani ideál krasavce, který by se jí líbil.

"Musí to být především osobnost. Charisma je to nejdůležitější, co mě na muži zaujme," prohlásila. Například vlasy a účesy mužů ji nechávají v ledovém klidu. "Ani plešatý by mně nevadil. Na zevnějšku opravdu příliš nezáleží," prohlásila.

V soukromí Kateřina žádnou změnu neplánuje a spekulace o tom, že je sama, odmítá. Jako před soutěží Česká Miss má i nyní téhož přítele, podnikatele Pavla. Smejkalová ovšem připouští, že jejich vztah teď prochází těžkou zkouškou.

"On žije v Olomouci a já jsem v Praze. Takže se vídáme dost málo. A on se do Prahy nechce přestěhovat za žádnou cenu," povzdechla si Kateřina. Ráda by se v budoucnu věnovala modelingu, nabídky už se hrnou, a to i ze zahraničí. Navzdory tomu přítel hodlá zůstat v hanácké metropoli.

Před nedávnem se tmavovláska vrátila z dovolené v Chorvatsku, kde pobývala právě s Pavlem, a vrhla se opět do práce. Na vysoké škole požádala o roční odklad studia a plní povinnosti královny krásy. Ty jí sice, jak říká, někdy moc netěší, ale zavázala se k nim, a tak se nedá nic dělat. Mezi úkoly Miss přece jaksi patří být ozdobou večírků a ukazovat se při různých společenských příležitostech.