Smejkalové dárky naděluje Ježíšek

"Mám dvě neteře a synovce ve věku kolem pěti let, takže Vánoce teď děláme hlavně pro ně. Samozřejmě, že věří, že dárky nosí Ježíšek," svěřila se Smejkalová.

Kromě ní se na Štědrý den doma sejdou i její tři sourozenci se svými rodinami, takže o zábavu prý bude postaráno. "Bude to klasika - kapr, pouštění koled a tak. Odlet do žádných teplých krajin ode mě nečekejte," řekla dvaadvacetiletá modelka.

Po svátcích ale rodinný krb opustí a na Silvestra vyrazí s přítelem a kamarády na chatu do Orlických hor. "Budeme tam asi pět dní. Už se těším na lyžování," dodala.

Jak sama tvrdí, letošní rok pro ni byl velmi zvláštní. Hodně jí toho dal, ale i vzal. "Byl to úspěšný rok. Úplně se mi změnil život - takový rok ještě nebyl. Přestěhovala jsem se do Prahy, musela jsem se začít taky trochu jinak chovat, bylo to hodně náročné ve škole i v soukromém životě s přítelem," vyjmenovává nositelka historicky prvního titulu Česká miss, který získala v únoru. Díky němu se v květnu podívala také do thajského Bangkoku, kde se zúčastnila mezinárodní soutěže krásy Miss Universe.