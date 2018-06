Smejkalová: Renata na Miss Universe nemá šanci!

Věříte, že Renata Langmannová v soutěži Miss Universe uspěje? Hlasujte ZDE

Loňská Česká Miss měla při své sázce na výběr ze tří možností. Mohla si vsadit na celkové vítězství Langmannové, na její umístění do pátého a do desátého místa.

"Vsadila jsem si, že by mohla skončit do desátého místa," řekla Kateřina Smejkalová, která do pražské kanceláře Tipsportu zavítala i se svou kolegyní, loňskou první vicemiss Zuzanou Štěpanovskou.

Obě krásky by Renatě úspěch přály, ale z vlastní zkušenosti vědí, že dostat se tak vysoko mezi nejkrásnější ženy světa je hodně těžké.

Roli na předních postech ve světových soutěžích krásy hraje v nemalé míře politická síla nebo aktuální situace zemí, z nichž soutěžící pocházejí. "V tomto smyslu, myslím si, nemá žádnou šanci," řekla Smejkalová.

Soutěž je náročná na psychiku

Renata Langmannová odletěla do Los Angeles, kde se letošní Miss Universe uskuteční, začátkem července. Finále proběhně 23. července.

"Soutěž je hodně náročná i na psychiku, zvlášť, když je člověk tak daleko od rodiny a sám. Byla jsem takhle soutěžit v Bangkoku. Jsou tam pro i proti," míní Smejkalová.

V obdobné soutěži Miss ČR 2006 je letošním želízkem v ohni vítězka Taťána Kuchařová, do níž prezident soutěže Miloš Zapletal vkládá podle svých slov velké naděje, že se umístí na předních místech i ve světové soutěži.

Významnějšího úspěchu dosáhla v roce 1995 někdejší Miss ČR Monika Žídková, která zvítězila na Miss Europe, o tři roky později skončila I. vicemiss 1998 Alena Šeredová na čtvrtém místě v soutěži Miss World.

ČTĚTE TAKÉ:

KRÁSKY SE PŘIPRAVUJÍ NA FINÁLE