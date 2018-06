Smejkalová: Nevydržím ležet na pláži

Co plánují známé osobnosti letos o dovolené? "Sice jsem nedávno byla v Bangkoku na Miss Universe, ale to byla pracovní záležitost a moc jsem z Thajska neviděla. S přítelem tak letos pojedeme do Řecka," prozradila Česká Miss Kateřina Smejkalová.