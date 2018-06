Smejkalová dražila v Thajsku klenoty

FOTOGRAFIE ZDE

Aukce se konala za účasti thajské princezny Ubolratany Rajakanyaové a výtěžek byl věnován obětem postiženým loňským zemětřesením.

Česká reprezentantka se dostala do desítky dívek, které pořadatelé vybrali pro dražbu z 84 soutěžících z celého světa.

"Katka se tam cítí dobře. Je to poprvé, co je takto dlouho sama v cizině, a trochu se jí stýská. Pobyt ale snáší dobře a je to pro ni zajímavá zkušenost. Navštívila již buddhistický klášter, setkala se s thajským premiérem i princeznou. Denně má nabitý program, jehož součástí je fotografování a různé prezentace. Je poměrně složité se s ní dokonce spojit," sdělila ČTK Jana Bryndová ze soutěže Česká Miss.

Uchazečky o titul nekrásnější dívky vesmíru musí nejprve obstát v předběžné soutěži, při níž je čeká rozhovor s porotci či promenáda ve večerních šatech a v plavkách. Teprve pak mohou postoupit do užšího finále. O světovou korunku v závěru bojují

dvě dívky.

Odborníci nevylučují, že dominantní postavení latinskoamerických dívek by mohla prorazit právě kráska z bývalého východního bloku. Kromě titulu Miss Universe ale může Kateřina získat třeba některou z doprovodných cen, například za fotogeničnost, styl, sympatičnost či za národní kroj, který nejlépe reprezentuje historii, kulturu i ducha země.

Zájem o účast české reprezentantky projevují mimo jiné sázkaři. Například bookmakeři Tipsportu již vypsali kurzy na vítězství i na její umístění mezi deseti nejlepšími.

Velké cíle si neklade

Kateřina odletěla do Thajska 7. května. Módní návrhářka Jaroslava Sedláčková ji na cestu vybavila asi desatery šaty včetně přepychové večerní róby. Zapůjčila jí i stoletý kyjovský kroj, v němž by dívka měla představit svou zemi.

Před odletem Smejkalová novinářům prozradila, že je v naprostém klidu a žádnou nervozitu necítí. Zároveň přiznala, že si nijak zvlášť velké cíle neklade. "Bude super, když se dostanu alespoň do patnáctky. Zatím jsem v pohodě a těším se hlavně na teplo a moře" uvedla dvaadvacetiletá studentka z Olomouce.

Finále soutěže se má vysílat 31. května. V záznamu ho uvede televize Nova.