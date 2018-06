Smaragd posazený na nos

VěciCísař Neron používal při sledování gladiátorských zápasů smaragdové sklo. Císařovy oči byly v pořádku, smaragd mu sloužil jen jako ochrana před sluncem. Přesto od smaragdu - zeleného drahokamu z odrůdy berylu - pravděpodobně pochází dnešní název brýle. O několik století později se v díle arabského učence Ibn el Heithama objevuje věta, že skleněný kulový segment může sloužit k tomu, aby pozorovaný předmět byl viděn zvětšený. Podobné zjištění - že skrz řezy skleněných koulí mohou staří lidé vidět malá písmena v dostatečné velikosti - oznámil ve třináctém století anglický filosof Roger Bacon. Zvětšovací polokoule, které se vyráběly už v jedenáctém století, se nosily na řetízku na krku. První skla však spíš než brýle připomínala lupu, protože se pokládala rovnou plochou na písmo. Přidržování skla u oka je zaznamenáno v roce 1290. Brýle v podobě, kterou známe dnes, jsou o několik desítek let mladší a pocházejí z Itálie. »Nejprve se vyráběly hlavně spojné čočky, které písmo zvětšovaly, a využívali je převážně starší lidé. Jako 'mladé' se nazývaly rozptylné čočky - tehdy panoval názor, že krátkozrakost je neduh mladých,« říká prezident Společenstva českých optiků a optometristů Petr Táborský. Obroučky brýlí se na počátku 14. století vyráběly ze dřeva, ale i ze železa, stříbra, zlata, zejména však z rohoviny nebo z kosti. Brýle se skládaly ze dvou rovných dílců, které byly na nose snýtovány. Až později někdo přišel na to, že oblá nosní opěrka je mnohem pohodlnější, ale i bezpečnější. Z nýtovaných brýlí, typických pro čtrnácté a patnácté století, se později vyvinuly takzvané nůžkové brýle. Ty se přidržovaly za rukojeť v úrovni úst. Nůžkové brýle byly vytlačeny velmi oblíbenými lorňony. Jejich držátko bylo upevněno ze strany, čímž se uvolnil prostor před ústy. Lorňony se užívaly až do devatenáctého století, do období biedermaiera. V té době se objevují skřipec a monokl, které se nosí ještě ve čtyřicátých letech tohoto století. A to i přesto, že první brýle s držadly za uši přišly v roce 1792 z Anglie a označovaly se jako větrovky. Jejich cena byla poměrně vysoká a neseděly právě nejlépe.