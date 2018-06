Slušný motorest s froťákem

V betonové kostce motorestu podávají dobré jídlo za slušné ceny.

Malá betonová kostka s předzahrádkou u silnice a starým zemědělským povozem instalovaným v průčelí po svém signalizuje "zájezdní hostinec" v duchu socrealistické estetiky. Ze dvou zářivkových těles sestavený nápis MOTOREST upřesňuje význam této stavby. Jiný název již není - účel je dán, netřeba více slov. Protřelý řidič parkuje auto tak, aby na něj viděl i od stolu, zatímco my s rozpaky vcházíme do útrob krychle. Hned za dveřmi nás vítá prostorný výčep i s několika barovými stoličkami a stolem, za kterým zřejmě dřímá onen "věčný štamgast". Po pravici míjíme brlením a závěsy oddělený "salon" se dvěma stoly, jenž je zařízen pro potřeby lepšího čeledníku či uzavřené společnosti. Vlastní jídelnu motorestu tvoří následná nevelká místnost se šesti stoly a čtyřmi místy u nich. Žádné ubrusy či barevné prostírání. Strohost prostředí a čistota rámuje anonymnost motorestu. O to více se příchozí soustředí na jakousi nástěnku mezi dveřmi pánského a dámského záchodu připomínající turistický rozcestník kdesi na horském vrcholu. Řízek (ve směru vlevo) 66, knedlík s vejci (ve směru vpravo) 24. Pochopitelně nikoliv kilometrů, ale korun českých. Tento transparentní systém nahrazuje zbytečné pročítání jídelního lístku, jeho variabilnost je jen otázkou vysunutí či výměny tabulky v téměř stabilní nabídce. Začneme dršťkovou polévkou (12 Kč). Je hutná, řádně ochucená a kupodivu servírovaná přímo v plechovém "donáškovém" šálku, ovšem s porcelánovým podšálkem. Dlouho, předlouho tak vydrží horká... Špekové knedlíky vypadají báječně (32 Kč), zlatavá cibulka a omastek jsou schopny rozrajbovat nejeden žlučník. Maďarský i zabijačkový guláš (oba za 39 Kč) prezentují slušnou porci libového masa. Oblíbený je zde plněný bramborák (klobása, zelí, uzené) za 53 Kč. I přírodní řízek částečně přesahuje talíř. Čevabčiči lze konzumovat za 41 Kč a, jak již řečeno, za pouhých 24 Kč se můžete odbýt knedlíkem s vejci. Tolik žádaný "smažák" zde vyjde na 57 Kč, smažený hermelín stojí o dvě koruny více. Inzerována jsou i kuřecí stehna s bramborem, karbanátek... I když v podniku tohoto typu očekáváte lehce pokroucené a zbroušené hliníkové příbory, zde jsou vám překládány pečlivě vycíděné nerezové vidličky a nože. Sečteno a podtrženo: bufetový gurmán Matějka nelhal. Vaří tu opravdu dobře a za slušné ceny. Popíjíte podivně nakyslé pivo z Loun, a než kolega dojí svoji porci, studujete zas a znova rozcestník jídel. Zleva dekorativně dámy odcházejí na WC. Výjev připomíná starodávný domeček s panenkou a panáčkem věštícími počasí... Žádné však vysedávání nad pivem a kávičkou. Hosté motorestu se rychle mění, stále nové osádky aut usedají na místa těch, kteří dále pokračují ve služebních cestách. Pojedete-li tudy večer, v jídelně je již dávno zhasnuto. Jen ve výčepu u stolu štamgastů sedí necelá pětice místních spřísahanců. Popíjejí desítku Gambrinus, vedou řeči o konci epochy a očima šacují hloubku výstřihu sličné servírky.Po-Pá: 7.30-21 hod. So-Ne: 7.00-21 hod.Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si platí autoři sami, o hodnocení personál neví.