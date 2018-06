Slunce je záludný přítel

Protože se opalovala snadno a lehce, dermatolog by řekl, že představovala dobrý pigmentový typ. Pigment absorbuje sluneční záření. Těm, kteří ho mají v kůži dostatek až přebytek - tedy lidem s tmavou až černou pletí - slunce tolik nevadí a nehrozí jim většinou ani rakovina kůže. V kůži albínů nebo světlovlasých lidí však dokáží sluneční paprsky natropit pěknou paseku. Spáleniny jsou přitom to nejmenší. Přes veškerou osvětu se Ivana Hartmannová opaluje na břehu brněnské přehrady dodnes. Za opalovací krémy s UV filtrem zbytečně neutrácí. Poznáte ji na první pohled: v necelých padesáti letech je z ní vrásčitá, zato však krásně opálená indiánská babička.Obelstít se toho dá spousta, ale nikoliv vlastní kůže. Ta si dobře pamatuje, že jí bylo ublíženo a všechny hříchy tiše sčítá. Pokud například patříte k fototypu "Kelt", můžete dělat doslova psí kusy, a stejně nezhnědnete - zato pořádně se spálit vám nečiní žádný problém. Je proto smutnou pravdou, že lidé se světlou kůží by se nejen neměli vůbec opalovat, ale dokonce by si měli odpustit i pobyty u moře. Varovným příkladem, byť z opačného konce světa, je rostoucí množství zhoubných nádorů kůže u Australanů. Není divu - pleť potomků někdejších emigrantů a vězňů z Irska a Anglie si ani po mnoha desítkách a stovkách let nezměnila a většina Australanů dodnes není geneticky připravena na obrovské dávky slunečního záření, které jejich předkové ve své původní vlasti nikdy nemohli zažít.Třicetiletá průvodkyně Denisa Veselá z Prahy už sedmé léto pečuje o české turisty na italských plážích. S blond vlasy a bledou pletí by na slunci bez úhony dlouho nevydržela. Recept, který vyzkoušela doslova na vlastní kůži, zní: solárium. Říká tomu sluneční otužování a začíná s ním na přelomu zimy a jara. Do solária chodí jednou, maximálně dvakrát týdně na pár minut - a sbohem, spáleniny! Nesouhlasí s ní však ani lékařka, ani další odborníci. Brněnská dermatoložka Dagmar Bednaříková tvrdí, že doporučit takový postup coby univerzální návod by bylo zhoubné. "Světloléčba může pomoci lidem, kteří jsou na slunce alergičtí a trpí na nejrůznější vyrážky. V soláriu si jejich tělo postupně a bez většího rizika zvykne, v kůži se vytvoří více pigmentu, a tak vznikne bariéra proti záření skutečného slunce," poznamenává. "Není to ale prevence proti spálení, protože člověk se světlou kůží se spálí vždycky a za všech okolností." Kosmetička Ústavu léčebné kosmetiky v Brně Miluše Vrbová má k soláriím ještě jinou výhradu: "Sluneční záření je samo o sobě dost škodlivé, tak proč pleť zatěžovat ještě dalším zářením?"Většina lidí už však přece jen osvětě podlehla, a když už si slunění neodříká, používá alespoň opalovací krémy s UV filtrem. "Vyrobit přípravek s účinným ochranným faktorem proti UVA i UVB záření je drahá a nákladná záležitost," říká kosmetička. "Určitým vodítkem při výběru skutečně kvalitního krému je proto cena - například průměrně velké balení kvalitního opalovacího krému s faktorem kolem dvacítky by mělo stát od čtyř set korun nahoru." Nad nabídkou ochranných krémů, emulzí, tyčinek a mlék v lékárnách a drogeriích sice oči přecházejí, ale chce to udělat si před nákupem čas a začíst se do návodu. "Správný opalovací krém pro typického Čecha v tuzemských podmínkách by měl mít UV-filtr s číslem nejméně kolem dvanáctky," tvrdí dermatoložka Bednaříková. Čím dál směrem na jih - anebo výš do hor - se chystáte, tím by mělo být číslo vyšší. U moře by měl být krém odolný proti vodě, a pokud chcete i trochu sportovat, pak také proti potu. Osmadvacetiletému Petrovi Endlerovi z Tábora dokázaly ochranné faktory pořádně zamotat hlavu. Je totiž nejen náruživý lyžař, ale také puntičkář, a tak si při zimní dovolené v Savojských Alpách všiml, že zatímco on používá opalovací krém s ochranným faktorem dvacet, okolo něj se všichni zvesela mažou tu čtyřicítkou, tu šedesátkou. "Není to už zbytečné?" ptá se Petr. "Zbytečné to není nikdy, obzvlášť v Alpách, kde UV záření zpravidla nefiltrují žádné mraky a kůže je tam vystavena mnohem většímu riziku," uvádí lékařka Yveta Štouračová z brněnského Ústavu lékařské kosmetiky. "Čím světlejší pleť lidé mají, tím vyšší faktor by měli používat - a číslo by mělo stoupat rovněž spolu s nadmořskou výškou." Zatímco tmavším typům bude krém s ochranným faktorem do dvaceti bohatě stačit, lidé se světlejší pokožkou by měli bezpodmínečně používat faktor vyšší. Přípravky, které bývají označovány jako "sunblocky", UV záření zkrátka nepropouštějí. A aby to nebylo tak jednoduché, téměř každá firma používá svou vlastní stupnici, takže podle čísla ochranného faktoru na obalu se lze řídit opravdu pouze orientačně.K dobrému opalovacímu krému samozřejmě patří i regenerační prostředky, které se používají po opalování. Osvědčený postup nabízí brněnská kosmetička Miluše Vrbová. "Po koupání u moře by první cesta měla vést pod sprchu (pokud ze zdravotních důvodů není žádoucí naopak nechat mořskou vodu působit co nejdéle) a pak - protože slaná voda zbaví tělo přirozeného ochranného filmu z mazových a potních žláz a i běžné a mírné opalování pokožku vysouší - namazat celé tělo hydratačním krémem, emulzí či pleťovým mlékem, nejlépe s přísadou aloe vera." Šťáva z listů této byliny se využívá v kosmetice už od starověku; díky chladivému a hojivému účinku se přidává nejen do opalovacích přípravků, ale také do šamponů a krémů. Stoprocentní výtažky aloe vera neboli aloe pravé dostanete v lékárně; v jižních zemích si ovšem můžete listy nalámat cestou z pláže, přiložit je na rozpálenou pokožku a osprchovat se teprve poté, co odezní první žár. Drobným paradoxem, s nímž se setkávají mezi svými klienty dermatoložka i kosmetička, je domněnka, že suchou kůži nejlépe promastí olej. Podle lékařky Bednaříkové mastnota zůstane na povrchu kůže a nevstřebá se. "Mastné krémy a oleje navíc zesilují pocit tepla," podotýká Miluše Vrbová. "Přípustný by snad byl olej z obilných klíčků, který se přidává do hydratačních emulzí." Pro krémy před opalováním i po něm je lépe se vydat do lékárny. V parfumeriích a drogeriích nedostanete ani odborné rady na úrovni, ani letáky, a ještě k tomu snadno můžete koupit výrobek s prošlou záruční lhůtou.