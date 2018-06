Složitosti mediální hry o Temelín

Na jedné straně tu jsou apokalyptické vize jaderného výbuchu, blokády hranic a americký právník křičící do světa své obžaloby. Na druhé straně strohá a rozvleklá ujišťování o neotřesitelné bezpečnosti a potřebnosti. Nakolik o bytí a nebytí jaderné elektrárny Temelín rozhodují i takové věci, jako jsou mediální hrátky? Kdo přesvědčí veřejnost? Ke komu se přikloní? Jakou má Ed Fagan šanci?Neutuchající a neustále se vracející bitva o Temelín není soubojem o správné řešení, ale zápasem o veřejné mínění. Sociologové i odborníci na mediální komunikaci se shodují: situace kolem Temelína je ilustrativní ukázkou neschopnosti věcně argumentovat a nepochopení role sdělovacích prostředků. A dodávají: V této věci není kladných a záporných hrdinů. Na zmatečnosti, mediálních manipulacích a nedůstojném obrázku celé kauzy Temelín" se podílejí všechny zúčastněné strany: politici, odborníci z ČEZu, aktivisté, média i veřejnost. Zainteresovaní partneři mají jedno společné," říká poslanec a sociolog Petr Matějů. Z hlediska věcné, natož vstřícné argumentace, jsou notně podvyživení a nevyzrálí." Bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a odborník na masovou komunikaci z Fakulty sociálních věd UK Jan Jirák k tomu dodává: O seriózní debatu vlastně ani jedna strana nestojí. Připomíná to unavenou manželskou hádku. Zakrnělá kultura argumentace a neschopnost přijmout názor druhého se u nás táhne od politických špiček až do poslední putyky."Vůbec nechápu, že se ba- víme vášnivě o problému Temelín, a přitom necháváme stranou otázku nadřazenou a daleko podstatnější: Bude Česká republika nadále podporovat výrobu jaderné energie? Zcela stranou zájmu zůstávají Dukovany. Jak je to možné? Protože symbolem nebezpečí se stal právě Temelín," uvažuje Petr Matějů a poukazuje na to, že politika v zemi není politikou věcnou, ale politikou symbolů: Symboly používá jako součást technologie moci. Jaký symbol se hodí, ten se použije. Věcné argumenty jdou stranou. Ale i média symboly vděčně přijímají, aniž by se je pokoušela zasadit do racionálních souvislostí. Bludný kruh uzavírá většina čtenářů, kteří se spokojí se zjednodušeným symbolickým vyobrazením skutečnosti a věcných argumentů se vlastně ani nedožadují.Jednoduché, dramatické, překvapivé příběhy - to je to, na co slyší současná doba. Ať se nám to líbí nebo ne. Jak vypadá temelínský příběh z tohoto pohledu? Jan Jirák říká: Strana, která Temelín prosazuje, je v nevýhodě. Nenabízí médiím žádný atraktivní, srozumitelný příběh. Vzruch vnášejí odpůrci Temelína. Nabízejí apokalyptické vize - a přicházejí na scénu coby spasitelé." Ačkoli jindy si ekologičtí aktivisté pozornost médií vydobýt nedokázali: Když protestovali proti dálnicím, psali o nich novináři jako o levicových bojůvkách a v podstatě je zesměšňovali," připomíná Jirák. Dneska jsou v zájmu příběhu novinářům dobří. Zapadají do mediální story," dodává. Ona kýžená story však podle něj odvádí pozornost od faktů a brání uvědomit si, že před sebou máme problém, na jehož konci stojí rozhodnutí, nikoli vítězství dobra nad zlem. Žádné řešení není jednoznačně dobré ani jednoznačně špatné. Přijmout tento fakt jakoby nedokázali politici ani média. Všichni chtějí jasnou pointu a jasný konec musí být zřejmé, kdo je padouch. A ten musí být zastřelen. Hrdina má odejít do západu slunce," míní bývalý člen mediální rady.Všichni pozorovatelé mediálních hrátek kolem Temelína zdůrazňují, že vyhrocené debaty vesměs opomíjejí skutečně podstatné a závažné otázky. Například: Pokud by nějaká elektrárna měla být skutečně co nejdříve odstavena, pak je to starý typ ve slovenských Jaslovských Bohunicích. O ten by se měla veřejnost zajímat - a kupodivu nezajímá. A ptá se zrovna na ně Ed Fagan?Zdeněk Milík z advokátní kanceláře Rozehnal a partneři soudí: Jsem přesvědčen, že jakékoli žaloby, k jejichž projednání by byly vyzvány příslušné české soudy, nemohou být úspěšné. Fagan mluví například o potenciálních škodách, ovšem české právo upravuje pouze možnost náhrady škod skutečně vzniklých. Také vynucené zveřejnění všech informací je nemožné - zákon chrání duševní vlastnictví a to i firmy Westinghouse." Milík však spíš soudí, že si Fagan sám uvědomuje minimální naději na úspěch svých právních postupů a v kauze Temelín se angažuje z jiných důvodů: Může dělat reklamu své osobě. Není ani vyloučeno, že jeho kampaň může být součástí protijaderné kampaně naftařských lobby. Účelem jeho akce může být i snaha snížit hodnotu akcií ČEZu, a tím ceny při jednání o jeho privatizaci. (Akcie ČEZu klesly za dva dny od Faganova prohlášení o tom, že zastaví Temelín, o sedm procent...) Může v tom být i zájem zámořských zpravodajských služeb o změnu poměru politických sil v příštích volbách v České republice..."A jak se před veřejností dokáží takovýmto protivníkům jako Fagan postavit propagátoři Temelína? Chovají se naprosto neprofesionálně. Zřejmě ještě nepochopili, že ovlivňování veřejnosti je také obor," hodnotí je zástupce mediálně komunikační agentury Ekonomický servis Michal Jankovec a poukazuje přitom například na atraktivní televizní vystoupení Fagana a proti tomu uspávající odpovědi jaderného odborníka v nemoderním saku a s přehazovačkou na hlavě. Ještě radikálnější stanovisko zastává Petr Matějů. Ignorance technokratů - ta je příčinou současné situace. Oni přece nebudou debatovat. Budou jen pohrdat tím, co si myslí ostatní. Tento typ lidí pro mě zosobňuje ministr Grégr. Ale tentokrát technokraté zkrátka aktivisty i veřejné mínění podcenili," soudí Matějů. Ostatně, mluvčí Temelína Michal Nebesář přiznává, že žádnou koncepci mediální komunikace nemají. Několikrát jsme si zadali průzkum veřejného mínění. Nejpodstatnější pro nás je, že nadpoloviční většina veřejnosti je pro spuštění elektrárny."Výsledky průzkumů veřejného mínění skutečně dokládají, že navzdory leckdy demagogickým argumentům aktivistů a nepřesvědčivým reakcím ČEZu či vlády souhlasilo donedávna se spuštěním nové jaderné elektrárny téměř 70 procent Čechů. Jak to? Bylo by příjemné říci, že je to výsledkem racionální úvahy. Obávám se ale, že důvodem je spíš klasický český negativismus. Nejbouřlivější protesty přece pocházejí ze sousedního Rakouska i Německa - nejspíš to v řadě z nás probouzí potřebu najust si to udělat po svém, neustoupit," říká Michal Jankovec. Jan Jirák souhlasně přitakává: Dobový kontext takovému přístupu nahrává. Nechci použít přímo pojem nacionalismus, říkejme tomu opatrněji třeba identifikace s českým prostředím. A aby z této situace něco vytěžili, naznačují populisticky zejména někteří představitelé ODS, že kdyby byli u moci oni, tak by se s nějakými iniciátory a účastníky blokád hranic nemazlili," míní Jirák. Ale i motivy odpůrců Temelína jsou kromě nepředstíraných obav poznamenány negativismem - tentokrát vůči vládnoucí garnituře. Média i veřejnost jsou čím dál ostražitější a kritičtější vůči současné vládě i politice vůbec - takže o to chápavější a vstřícnější jsou vůči protijaderným aktivistům," zdůrazňuje Jirák. Atraktivní je story s protivládním přídechem. To zapadá i do koncepce symbolů Petra Matějů: Veřejnost i média se ochotně chopí symbolu, odrážejícího jejich pocit, že mají politiků i politiky plné zuby."Oficiální zastánci Temelína již stačili získat přízvisko technokraté, mediální ignoranti i další nelichotivé přívlastky. Tím se vracíme k tomu, co lze nejlépe nazvat mediální hrátky. Stranou zůstává to, co se neshoduje s jednoduchým symbolem či atraktivním příběhem. Pouhý fakt, že zastánci Temelína neumějí své argumenty úspěšně prodat", ještě nemusí znamenat, že jdou bezohledně za jakýmsi kořistnickým a zhoubným cílem. Jeden ze zástupců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Miroslav Lehmann připouští, že obhajoba Temelína je vesměs neprofesionální a nepřesvědčivá. Nepodařilo se vytvořit všeobecně uznávanou představu, že existuje skupina seriózních lidí, kteří jsou hluboce přesvědčeni, že jaderná energie je pro lidstvo dar, který odvrátí energetickou katastrofu, a který symbolizuje pozitivní krok ve vývoji. Bohužel, v myšlení všech běžných lidí převládá, že jde o spor mezi spasiteli a lumpy, kteří ženou lidstvo do rizik. Cítil bych se hluboce uražen, kdyby byl můj postoj takto prezentován. Ne, já jsem přesvědčen, že děláme dobrou věc v zájmu lidstva a stojíme proti těm, kteří z blbosti nebo zlého či dobrého úmyslu jsou schopni lidstvo o ten dar připravit," zdůrazňuje pracovník Ústavu pro jadernou bezpečnost.S úmysly či mediálními výstupy protijaderných aktivistů můžeme souhlasit nebo je zatracovat, nemůžeme však zpochybňovat jejich základní zdroj. A tím jsou lidé, kteří se jaderné katastrofy skutečně a opravdově děsí. Každá doba má svoji hrůzu. Hrůzu, která jakoby nebyla z tohoto světa. V různých dobách se lidé báli trestů za své hříchy, hněvu přírodních božstev, božího hněvu, protestu přírody proti zotročování jejího bohatství. V takzvaně postmoderní době se symbolem této hrůzy stala atomová bomba. Černobyl posílil a potvrdil celosvětové zděšení z výbuchu v Hirošimě a Nagasaki. Lidé si podvědomě spojují Temelín s těmito ukázkami varování lidské existenci," říká psycholožka Marta Franclová. Sama žije v jižních Čechách, takže ví, co je to mít v každodenní blízkosti temelínskou elektrárnu a zná i pocity svých blízkých. Připouštím, že symbol Temelína má mnohdy i zcela iracionální aspekty. Zastánci provozu této obludy však očividně nejsou schopni tyto obavy vyvrátit," konstatuje. Michal Jankovec, expert na mediální komunikaci, doplňuje: Proč nejsou zastánci Temelína schopni říct to, o čem jsou bytostně přesvědčeni? A sice, že jaderný výbuch má s moderní atomovou elektrárnou společného asi tolik, co tepelná elektrárna s katastrofickým požárem a vodní elektrárna s biblickou potopou?" Marta Franclová poukazuje na pocity strachu, kteří místní prožívají: Patříme do jakési zóny akutního ohrožení. Moje přítelkyně se dlouho snažila obavy z nebezpečného souseda překonat. Potřebnou sílu však ztratila ve chvíli, kdy jí přišel domů leták, jak se chovat v případě poplachu a akutního ohrožení..."