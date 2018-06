Slovník Kateřiny Jacques: vláda blafla. Biomasa v něm ale chybí

Zelené podporují především mladší ročníky, které s uvolněnou komunikací nemají problém a je tedy logické, že se těmto potenciálním voličům musí přiblížit i samotné vedení strany. Jacques se to na Krausově červené pohovce povedlo.

Poměrně trefně popsala nedávný pád koaliční vlády. "Je to takové škrtání sirek ve stohu a ono to najednou blaflo." Stejně pak komentovala vyjednávání o podobě nového kabinetu, který by měl zemi dovést k předčasným volbám. "Paroubek si honí velký triko, Topolánek zase dlouhý triko," zhodnotila lídry nejsilnějších stran, tedy ČSSD a ODS.

Líbí se vám uvolněný slovník Kateřiny Jacques?

Dvojsmyslným výrazům se přitom nebránila ani ve chvíli, kdy se moderátor pustil do komentování televizních výstupů ze samotného politického vyjednávání. "Co si mám o tom - jakožto obyčejný občan - pomyslet?" ptal se Jan Kraus. "Vy teď nemůžete dělat nic. Vy na to musíte vlítnout, až budou volby," vystřihla další perlu Kateřina Jacques.

Zelená poslankyně nevěděla, co je biomasa

Jan Kraus zároveň přistihl zelenou poslankyni, že neví, jak získat "biomasu". Strana zelených přitom prosadila záměr, aby lidé dostávali dotace při využívání biomasy k topení.

Moderátor položil jednoduchou otázku: "Čím si zatopím v kamnech na biomasu?" Místo konkrétních příkladů, se však nejdřív dozvěděl, že to je biologický odpad a pak následovalo pouze mlčení.

Kraus se několik minut snažil dostat od Kateřiny Jacques informaci, co tedy má do kamen přiložit. "Kompost mám a co mám tedy frknout do těch kamen?" Poslankyně pak už jen v závěru krčila rameny a zaskočeně se usmívala na diváky.

Když politik, tak osobitě

Osobitý slovník politiků je přitom už v Česku samozřejmostí. Často se v něm objevují peprné, ba přímo vulgární výrazy. Špičkovými řečníky jsou v tomto směru poslanec ČSSD David Rath či již zmíněný šéf socialistů Jiří Paroubek. "Řekl bych, že se Paroubek domnívá, že existuje určitý voličský segment, u kterého to zabírá. Ne vždy to ale dobře funguje, to si politici jenom myslí. Zejména ti, kteří mají nějaký sklon k populismu," řekl iDNES.cz před časem politolog Zdeněk Zbořil, podle kterého se však každý politik snaží zacílit na svůj terč, tedy voliče.



Jiří Paroubek a Mirek Topolánek mají rovněž peprný slovník, podobně jako poslanec David Rath

Pro ostrá slova nechodí daleko ani premiér v demisi a šéf ODS Mirek Topolánek. Loni v srpnu dokonce získal prvenství v anketě iDNES.cz o nejvulgárnější slovník. Tehdy bodoval kritikou na adresu Davida Ratha: "Vždyť i to největší hovado má svůj strop. Vy ho nemáte." - čtěte: Hlasování o nejvulgárnější slovník vyhrál premiér Topolánek

Odborníci se ale shodují, že tento trend bude pokračovat dál. Výstřední výrazové prostředky tak z politiky zřejmě jen tak nezmizí.