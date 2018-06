Slovenští VV přitvrdili: Všichni do naha!

FOTOGALERIE ZDE

Už když vstupoval Petr z Trnavy do slovenské vily, upozorňoval na to, že se chystá k bujaré zábavě. A se slovem zábava jde ruku v ruce i sex. K tomu se zatím nedopracoval (taky o něj nikdo nestojí), a tak se velmi rád předvádí ve sprše. "Snad se nebudu koupat v plavkách, ani doma to nedělám."

Podobně ale přemýšlejí i všichni ostatní. Zatímco čeští a někteří slovenští VyVolení si nikdy spodní díl plavek nesvlékli, v druhé sérii slovenské reality show do toho už práskli všichni.

Jen na pořádný sex se zatím stále ještě čeká, ale vzhledem k situaci to nebude mít asi dlouhého trvání. Vilový páreček Barbie a Vlado sice už něco vyzkoušel a peřina se rytmicky vlnila, ale divákům to pořád nestačí a do vily posílají stále "exotičtější" jedince.

Televizní zábava je nevyzpytatelná a VyVolená nahota ještě více. Uvidíme, jaká exotika na nás čeká v druhé řadě české verze reality show.