Slovenský slavík: Dara Rolins se během dvou hodin převlékla pětkrát

Zpěvačka Dara Rolins je činorodá a akční. Názorně to předvedla během moderování Slovenského slavíka, když se během dvouhodinového přímého přenosu stihla převléknout hned pětkrát. "Kdyby to někdo vzadu filmoval, mohlo to být zajímavější než ten výsledek vpředu," směje se.