VIDEO: Slovenský prezident se odvázal a na pódiu to rozjel jako rocker

16:20 , aktualizováno 16:20

Slovenský prezident Andrej Kiska překvapil diváky i účinkující na ocenění Via Bona Slovakia, které se uděluje nejlepším slovenským zaměstnavatelům. Vzal do ruky kytaru a rozbalil to na hitovku Úsmev od skupiny Modus.