Slovenský prezident Andrej Kiska bude popáté otcem

„Milí přátelé, chci se s vámi podělit o úžasnou novinku. V srpnu se naše rodinka rozroste o dalšího člena. Všichni se nesmírně těšíme. Často dáváme ruku na maminčino bříško a s napětím čekáme, koho z nás kopne,“ napsal Kiska ke společné fotce s těhotnou manželkou.

„A jestli víme, zda to bude kluk, nebo holka a jak se bude jmenovat? Ano, víme, ale ještě to neprozradíme. Držte nám palce,“ dodal.

Andrej Kiska je čtvrtým slovenským prezidentem. Volby vyhrál v březnu 2014, kdy porazil premiéra Róberta Fica. Prezidentskou přísahu složil 15. července 2014. Bývalý podnikatel a filantrop je podruhé ženatý a má už čtyři děti.

Z prvního manželství s Márií Kiskovou (55) má syna Andreje (31), který žije v Praze a loví v Česku start-upy (psali jsme zde) a dceru Natálii (26), která žila v Londýně. S druhou manželkou Martinou mají dvě děti, dceru Veroniku (12) a syna Viktora (8). Slovenská první dáma nebydlí v Bratislavě, ale v Popradu.

Prezidenta právě kvůli leteckým cestám z hlavního města domů za rodinou nedávno kritizoval ministr vnitra Róbert Kaliňák. Andrej Kiska ovšem využíval letku ministerstva vnitra na Kaliňákovou žádost, aby měli letadla i piloti dost nalétaných hodin a nemuseli létat s prázdnými stroji. Prezident po kritice souhlasil, že na cestu do Popradu bude využívat auto. Hned během jeho prvního přesunu se prezidentská kolona dostala do zácpy a pak se auto s prezidentem dvakrát porouchalo a on musel nakonec přestoupit do náhradního vozidla.

Andrej Kiska složil prezidentskou přísahu 15. června 2014: