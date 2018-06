Slovenskou SuperStar se stala studentka z Plzně

Berkyová, která se zařadila k dosavadním SuperStar Katce Koščové a Petru Cmorikovi, se narodila 23. února 1991 na Slovensku. Když jí bylo 13 let, její romská rodina se odstěhovala do Čech, kde Viera rovněž zkoušela štěstí ve stejné soutěži. Kvůli tehdy nízkému věku však do dalších kol nepostoupila. Jelikož Berkyová žije v Plzni, občas jí porotci Pavol Habera, Dara Rolins a Laco Lučenič vyčítali český přízvuk.

Její učitelkou byla známá hudebnice Ida Kelarová, která v mladé zpěvačce objevila velký talent. Slovenská média však nedávno informovala, že rodiče Viery Berkyové Kelarovou podvedli. Na veřejnost také pronikly informace, že Vierka kdysi živila celou svou rodinu zpíváním v nočních barech v Aši. Ukázal to například český dokumentarista Miroslav Janek, který natočil film Vierka aneb Záhady o zmizení rodiny B.

Vierka: Přála jsem to Dominice

O vítězství šestnáctileté studentky integrované střední školy se rozhodlo v hale bratislavské Incheby necelou půlhodinu před půlnocí. Vítězka se po oznámení svého jména rozplakala a proud slzí dlouho nemohla zdolat. "Jsem v šoku, přála jsem to Dominice," dokázala ze sebe vypravit.

Během finálového večera Vierka zazpívala baladu Killing Me Softly od kapely Fugees či vánoční písničku Tři oříšky pro Popelku. Společně se svou soupeřkou Dominikou Mirgovou daly hymnu třetí řady Dotkni se hviezd a spolu s ostatními finalisty zapěla Happy Xmas od Johna Lennona.

Finálové večery této řady sledoval v průměru asi milion Slováků, tedy zhruba čtvrtina. Sledovanost však byla menší, než měl například první ročník soutěže.