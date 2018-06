Slovenskou Miss Universe vydírá expřítel jejími akty

Ve slovenských médií se totiž začaly objevovat Senášiové erotické fotografie. Slovenská královna krásy za tím vidí závist svého expřítele, který dle ní snímky novinám podstrčil.



"Věci, které se o mně v posledních dnech psaly, prozradil muž, od kterého bych to v životě nečekala. Lidi se někdy rádi mstí. Nemusí mít pro to ani pádný důvod. To je momentálně můj případ. S bývalým přítelem jsem byla kamarádka, příliš jsem mu důvěřovala a vymstilo se mi to," prozradila otevřeně Lucia, která ale sama zároveň dodává, že se za inkriminované snímky, které se objevily ve vydání časopisu Playboy, nestydí. Právě naopak, je hrdá.

"Byly to umělecké fotografie. Neukázala jsem nic víc než prsa. Myslím si, že všichni, kteří ty snímky viděli, s tím nemají problém. Fotografie jsou opravdu krásné a vydařené," pokračuje vítězka soutěže krásy. Lucia prý již dostala nové nabídky na erotické focení a opět pro Playboy. Dokonce pro americkou mutaci známého pánského magazínu.

"V rámci pózování pro pánské tituly je to určitě ta nejprestižnější práce. Ale dvakrát jsem řekla ne," vysvětluje třiadvacetiletá blondýnka z Bratislavy, která se před třemi měsíci vrátila z Itálie, kde například pózovala pro pánský magazín FOX uomo.