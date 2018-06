Slovenská VV Barbie si holila přirození. Bez cenzury

FOTOGRAFIE ZDE

Kam až mohou nakouknout kamery ve slovenské vile VyVolených? Bez skrupulí to zkoušejí opravdu všude a obzvlášť v koupelně sledují do detailu každého soutěžícího. Je až s podivem, do jakého extrému televize JOJ zachází, aby zvýšila sledovanost.

Diváci teď mohli sledovat až příliš konkrétní záhyby těla VyVolené Barbie, která si ve sprše holila přirození. Na nekodované vysílání dost silné kafe i po dvaadvacáté hodině, protože se stanice neobtěžovala záběry ani rozostřit.

Podle televize JOJ ale k porušení zákona nedošlo. "Program, ve kterém se tyto záběry na malou chvíli objevily, byl vysílaný po dvaadvacáté hodině se symbolem "18". Byl tedy určený pro plnoleté diváky. Delším záběrům na pohlavní orgány či na explicitní sexuální scény se vyhýbáme, případně je, pokud je to nevyhnutelné, rozostřujeme," řekl iDNES tiskový mluvčí televize JOJ Ľudovít Tóth.