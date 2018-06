Slovenská SuperStar zná svou vítězku

"Nevím, co mám říci. Jediné slůvko - ale skutečně výstižné - je děkuji," prohlásila po vyhlášení výsledků vítězka.

Slovenská SuperStar se může těšit na nahrávání vlastního alba a také na osobní automobil Škoda Superb. Koščová ale přiznala, že ještě nemá řidičský průkaz.

Slovenští příznivci SuperStar poslali během finálového večera 1,056.427 textových zpráv. Moderátoři ale neřekli, kolik hlasů dostala Koščová a kolik Šindlerová. Prozradili pouze, že rozdíl mezi oběma dívkami byl 167.345 hlasů.

Koščová během finále zazpívala píseň Rome Wasn't Built In A Day od Morcheeby a skladbu z repertoáru Alanis Morissettové You Oughta Know. Její soupeřka zvolila francouzskou baladu od Lary Fabianové Je t'aime a temperamentnější skladbu Left Outside Alone od Anastacii. Dívky si zazpívaly i duet Zasvieť, který byl složen speciálně pro finálový večer. Skladbu Najkrajšia esemeska pak zazpívaly obě finalistky zvlášť.

Vyvrcholení soutěže Slovensko hledá SuperStar bylo napínavé do poslední chvíle, když se na jménu vítězky těsně před vyhlášením výsledků nebyli s to jednoznačně shodnout ani členové čtyřčlenné poroty. Dva porotci tipovali za vítězku Koščovou a další dva Šindlerovou. Stovky diváků v přeplněném Národním tenisovém centru v Bratislavě přichystaly pro obě finalistky bouřlivé ovace.