Slovenská playmate se svlékla pro Česko. Teď je na řadě Amerika, říká

"Každé focení má svoje kouzlo. Bylo fajn, že jsem jako Slovenka začala tou slovenskou verzí, teď jsem v českém vydání, ale ta americká by mi určitě udělala největší radost, je to prostě top," řekla iDNES.cz.

Podobné aktivity jsou pro modelky důležité nejen kvůli vnitřnímu uspokojení, ale také kvůli profesnímu kreditu, který se logicky zvyšuje. "S každým podobným promem moje cena stoupá a je to zcela přirozený vývoj kariéry," vysvětluje.

Příliš mnoho krásy

Mináriková je momentálně sama a partnera zatím nehledá. Jak přiznala, čeká až to přijde samo. Mezi Slováky si ale zřejmě vybírat nebude. "My Slovenky jsme hezké, ale muži si toho neváží, protože mi přijde, že na každého z nich připadnou aspoň čtyři ženy. V cizině je to jiné, tam si připadám pro muže výjimečná," prozradila v nedávném rozhovoru pro slovenské rádio Fun.

Kráska se modelingu a focení věnuje už od svých patnácti let. I když s nahotou osobně nemá žádný problém, doma ji za to nechválili. "S rodiči to bylo ze začátku těžké, přeci jen je to jiná generace, ale s odstupem času si na to zvykli," dodala playmate Jana Mináriková.

