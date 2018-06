Musí to mít pointu, říká playmate Járová o svlékání při čtení zpráv

"Pro mě nebyl problém číst ze čtecího zařízení zprávy, ale problém pro mě bylo se u toho svlékat tak, aby to mělo nějaký nápad a pointu. Jednou jsem byla jako venkovská dívka, jednou jako Sněhurka," řekla Andrea Járová v Show Jana Krause a po ukázce z relace Sexy šport trochu rozhodila moderátora povídáním o bobříkovi.

Jana Krause zajímalo, co na její kariéru říkají rodiče. "Upozornila jsem je, když jsem nafotila fotky do Playboye, že by mě mohli vidět na stánku. Maminka se s tím smířila, sousedky mají někdy problém, ale nejbližší okolí to nějak vstřebalo," řekla Járová, která se nyní chystá dobýt Ameriku. Ještě ale neví v čem.

"Plánuji odjet do Spojených států, jen tak na blind, abych něco vyzkoušela, mám ráda adrenalin," prozradila slovenská playmate.

Kromě ní si Jan Kraus do svého pořadu pozval českou playmate a profesionální celebritu Dominiku Mesarošovou a orientální tanečnici Annu Mrázovou alias Atiyu.