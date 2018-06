Slovenka přinese do Peříčka více sexu

Sedmadvacetiletá kráska, která před časem nafotila pro pánský magazín Playboy kolekci erotických snímků, vystřídá o šest let mladší Zuzanu Pavličovou. Ta naopak půjde "vyučovat" sex na Slovensko místo Belohorcové.



Bývalá televizní rosnička bude pořad moderovat ve své mateřštině, ačkoliv jedna z jejích předchůdkyň Soňa Polonyová přišla rovněž ze Slovenska, ale mluvila česky.

"Věřím, že mě čeští diváci přijmou a snad jim to nebude vadit," uvedla v úterý na tiskové konferenci Belohorcová.



Ani vedení televize to nijak nevadí. Podle programového ředitele Pavla Zuny bude naopak publiku znít slovenština erotičtěji než čeština. "Ano, to je pravda. Její slovenština by mohla být pro naše diváky opravdu sexy. O Zuzaně jsme věděli již delší dobu a jsme rádi, že jsme se nakonec dohodli."



Poprvé by se měla nová moderátorka představit na obrazovce 6. září. Žádné velké změny dramaturgie pořadu se však nechystají. A jak si slovenská sexbomba své účinkování v Peříčku představuje?



"Vyhovět všem divákům je velmi těžké, ale přesto bych chtěla najít jakousi zlatou střední cestu. Mým osobním přáním je, abych diváky inspirovala nejen obsahem, ale i oblékáním účesem a celkovou image," říká nová tvář Novy.

V relaci se objeví několik novinek. Tahákem má být například soutěž striptérů a striptérek, v níž budou vystupovat známé osobnosti z Čech i ze Slovenska. Větší prostor bude věnován i názorům sexuologů.



Reportáže mají prý být o trochu tvrdší a většina z nich se nebude odehrávat ve studiu, ale v erotických klubech nebo v přírodě. "Chceme méně nakupovat klipy od zahraničních producentů a natáčet více vlastních. Cílem je přesouvat akce do exteriérů a opustit studené studio," vysvětlil Zuna.

A proč se vedení Novy rozhodlo přerušit spolupráci se Zuzanou Pavličovou, která uváděla Peříčko teprve necelý rok? Nedostala česká Zuzana padáka za sérii pornografických fotografií, které se před časem šířily po Internetu?



"Sama požádala o odchod, aniž ji Nova dala výpověď. Těch okolností, které vedly k výměně moderátorky bylo více," popřela vyhazov výkonná ředitelka Novy Libuše Šmuclerová, která však už s Pavličovou v jiné úloze dále nepočítá.

"Dala jsem výpověď, protože mám zajímavější nabídky. Jedna je od německé, druhá ze slovenské televize," řekla k tomu nedávno iDNES Pavličová.



Zuzana Belohorcová se narodila 24. února 1976. Původně měla být operní zpěvačkou - operní zpěv a klavír vystudovala na konzervatoři. Po studiích zvítězila v konkurzu na programovou hlasatelku Slovenské televize. Postupně začala uvádět i počasí a zábavné pořady.



Také v televizi Markíza začínala jako moderátorka počasí a teprvé poté přijala nabídku do Laskanie. K jejím koníčkům patří rekreační tenis, zpěv, klavír, tanec a aerobic. Jejím receptem na úspěch je mít jasný cíl a jít za ním.