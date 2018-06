Slovenka zrušila dražbu svého panenství, získala jen urážky a facku

"Dražbu ruším. Slováci to jednoduše nechápou a berou to jako prostituci," postěžovala si Nikola listu Plus jeden den.

Za dražbu s vyvolávací sumou 40 tisíc eur (977 tisíc korun) si vysloužila mnoho urážek. "Na internetu je mnoho škaredých komentářů o mně," doplnila. Někteří prý kritizují její vzhled nebo silnější postavu.

Dívka z Nových Zámků na jižním Slovensku doufala, že dražba její nevinnosti vynese 160 tisíc eur (3,9 milionu Kč). Peníze prý chtěla použít na zlepšení finanční situace své rodiny. Pořídit chtěla byt, možná auto a opravit hrob svého otce.

Inspirovaly ji prý dívky ze zahraničí, které prodaly svou nevinnost. Slovence se ale podle listu Nový čas v uplynulých dnech neozval žádný seriózní zájemce, který by byl ochoten požadovanou sumu zaplatit.