Slovenka nabízí v aukci panenství za miliony, má přitom ráda sex

Nikola se prý rozhodla prodat své panenství, aby vyřešila špatnou finanční situaci v rodině. Případným zájemcům chce poskytnout lékařské osvědčení, které potvrzuje její nevinnost. Problémem ale může být fakt, že už možná pannou není. Na sociální síti Pokec, kde má přezdívku vanessa620, má totiž mezi zálibami právě sex.

"Pokec je zábava a nebývá tam napsané všechno, co je pravda. V mém případě jsem ve vyjádřeních o sexu jen žertovala...," řekla pro server čas.sk.

Slovenka tvrdí, že ji inspirovaly příklady jiných dívek ze zahraničí, která takto panenství udala. Například loni svou nevinnost za téměř 600 000 korun vydražila jistá studentka z Nového Zélandu, aby získala peníze na studium.

Nikola si chce koupit byt, možná auto a tátovi by dala opravit hrob. S hledáním zámožného zákazníka mají Nikole pomoci svůdné fotografie, které hodlá vystavit na internetu. Také má představu, že její první noc s mužem by měla být romantická. Věk zájemce neomezila a předpokládá, že to bude asi cizinec.