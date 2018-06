Slováci vybrali nejkrásnější dívky. Podívejte se

"Splnil se mi konečně můj vysněný sen. Ale musím se přiznat, že si ještě pořádně neuvědomuji, co všechno post Miss obnáší," říká nejkrásnější Slovenka. "Předtím, než začalo vyhlašování tří nejkrásnějších dívek, jsem si řekla, že je to v božích rukou. A když zaznělo moje jméno, promítala jsem si v hlavě všechno to úsilí a snažení, které tomu předcházelo. Vyhrkly mi slzy," popsala svoje pocity Edita.

Emotivně však její vítězství prožívala i rodina. "Počítala jsem s tím. Zažila jsem otce, když se rozplakal na modelingové soutěži. Vždycky emotivně prožívá podobné situace, ale moc často nepláče. Myslím, že to bylo počtvrté v životě," prozradila nová královna krásy, která si odnesla i tituly Miss Internet, Miss Press a Miss Photogenic.

Na letošní Miss Slovensko soutěžily historicky nejvyšší dívky, některé měřily i 176 centimetrů. Vyšší krásky totiž mají větší šanci uspět na mezinárodních soutěžích krásy.

Novou Miss vybrala odborná porota, ve které seděli i Radek Brzobohatý a Hana Gregorová. Jedním z moderátorů byl herec Maroš Kramár, mezi vystupujícími se pak objevila naše skupina Gipsy.cz.

