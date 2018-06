Slováci milují Lucii Vondráčkovou

Teď připravuje novou desku, ale divadlo také nešidí, i když jí po osmi letech skončilo stálé angažmá v pražském Rokoku.

„Udělala jsem už za tím tečku a jdu dál. Nejsem typ, který se ohlíží dozadu,“ říká.

Myslela si, že to bude snášet hůř, ale nakonec je prý ráda, že si odpočine. „Hrávala jsem až pětadvacet představení měsíčně,“ vysvětluje.

Svoje osobní věci si však z šatny ještě nevyzvedla, neměla čas. Točila film s Johnem Irvinem, pravidelně hraje v muzikálu Excalibur a v Divadle v Celetné v Richardovi III. Tam ztvárňuje devadesátiletou královnu Markétu.

Pořád se jí ale nevyhýbají role mladinkých dívek. O vánočních svátcích půjde v televizi pohádka Křesadlo, kde je princeznou (její rodiče hraje milenecký pár Veronika Žilková a Martin Stropnický) a Modrý Mauritius, kde je vesnickou holkou, do které se zamiluje král. „Je to super hrát šestnáctky. Člověk si to období prožil, tak se na něj může dívat s nadhledem,“ pochvaluje si.