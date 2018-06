Nevěra je zapomenuta, Slováček s Patrasovou vyrazili společně na ples

Velkým překvapením Česko-Slovenského plesu byl společný příchod Felixe Slováčka a Dády Patrasové. Oba si ples přišli užít soukromě. „Já konečně v této plesové sezoně vyrazil na ples soukromě. Je to poprvé a naposledy, protože příští sobotu už zase budu pracovat,“ přiznal Slováček, vedle kterého Dáda zářila, jako kdyby se společná krize nikdy nekonala (o nevěře Felixe Slováčka čtěte zde).

Patrasová od svého manžela dostala na ples šaty za statisíce. „Výběr šatů byla láska na první pohled. Zvolila jsem šaty od Beaty Rajské,“ pochlubila se Dáda, která přiznala, že si ve výběru oblečení vzájemně radí. „Proběhla porada, co si společně vzít. To víte, víc očí víc vidí,“ dodala. Ples byl pro ně příjemným zpestřením a ani jeden nechtěl o okolnostech kolem jejich vztahu nic konkrétního odpovědět. „Nic vám na to neřeknu,“ vyhýbavě odpověděla Dáda.

Na ples, který se letos nesl v duchu hesla „ve dvou se to lépe tančí“, se svým partnerem přišla pochlubit i modelka Barbora Mottlová. „Veřejně mezi novináře jsem poprvé předvedla svého přítele. Seznámili jsme se na Jamajce. On je Brit a pracuje v Bruselu,“ poodhalila Mottová, která s partnerem prozatím udržuje vztah na dálku. „Je to náročné, ale nestěžuji si. Jsem spokojená,“ přiznala.

Do Obecního domu dorazil i tanečník Filip Jankovič s přáteli, režisér Juraj Jakubisko s manželkou či operní diva Andrea Kalivodová. Návštěvníci si během večera mohli zatančit za doprovodu pěveckých hvězd jako je Miro Žbirka, Marie Rottrová či Markéta Konvičková.