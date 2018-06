Slova lásky šeptejte do levého ucha

12:40 , aktualizováno 12:40

Vědci z houstonské univerzity v americkém státě Texas ukončili výzkum, který prokázal, že šeptání milostných vyznání či jiných podobných citových projevů do levého ucha je podstatně účinnější než do pravého. Jak je to ale s negativními emocemi? Zdá se, že lidské levé ucho je dokonce i podle závěrů vědců "na city". Příčinou této zjištěné skutečnosti je lidský mozek, rozdělený do dvou polokoulí, zvaných hemisféry.