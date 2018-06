Sloního muže čeká operace, chce si najít ženu

Nádor Indovi zdeformoval obličej a kněží v jeho vesnici mu tvrdili, že si nikdy nenajde ženu. Lalit Ram kvůli posměchu sousedů jen zřídka vycházel z domu. Někteří ho považovali za ztělesnění hinduistického boha Ganéša, který má podobu slona.

Ind byl tak osamělý, že jeho jediným přítelem byl buvol. Dokonce se jednou pokusil o sebevraždu a snědl jed na krysy. Lalit teď sní o tom, že si najde ženu a ožení se.

"Kvůli svému obličeji nejsem ženatý," řekl Ind pro list The Sun. "Moje rodina se snažila, aby mi našla nevěstu, ale když se přišli na mě podívat, řekli: 'Co je to za kluka? Nemůžeme dovolit, aby si ho naše dcera vzala'."

Plastický chirurg Vivek Kumar z nemocnice v Dillí nabídl Indovi operaci zdarma. Složitý a nebezpečný zákrok by měl mladíkovi umožnit vést normální život.

"To je těžký případ. Nebude to jednoduché a bude to vyžadovat velký tým specialistů. Je tam je nebezpečí, že Lalit může oslepnout, existují i obavy o jeho ucho a sluch," cituje britský list lékaře.

Indovi narostla na obličeji boule, když byl malý kluk, ale jeho chudí rodiče neměli peníze na léčbu. Postupně se však nádor rozrostl a znetvořil mu pravou část obličeje.

Neurofibromatóza je genetické onemocnění, které způsobuje nekontrolovaný růst nervových buněk, takže se u postiženého vyvíjejí pod kůží nevzhledné nádory.