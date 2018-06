Slipy s kapavkou jdou na dračku

"Sérii módních kravat, trenýrek a šálů zdobí mor, ebola, cholera či malárie. Zájemci si mohou vybrat z nepřeberného množství smrtelně nebezpečných chorob. Oděvní doplňky jsou totiž potištěny barevnými vzory bakterií, jež onemocnění způsobují. Nejvíce letí trenýrky s kapavkou či morem," informuje kanadský magazín Discover.

Pokud si zájemce bakterionální kravatu koupí, na přiloženém lístku si může přečít poučení o nemoci, jejíž bakterie módní doplněk zdobí.



Někoho možná slipy a šály s chorobami vyděsí. Chladnou hlavu však zachoval populární sexuolog MUDr. Radim Uzel.

" Vůbec mě to nepřekvapuje. Lidi vymýšlejí nejrůznější ptákoviny a navíc je

bakterie kapavky esteticky zajímavá. Myslím ale, že chlap, který ji prodělal, by si to na sebe určitě nevzal. Ani já bych slipy s tímto zdobením neoblékl. Pochybuji i o tom, že by slipy se vzorem bakterie HIV nebo kapavky nějak výrazně vzrušovaly ženy," komentoval módní výstřelek sexuolog.



Nápad se zrodil v hlavě Američana Rogera Freemana. Barevné snímky bakterií získal od Centra pro kontrolu chorob. Na oplátku se zavázal věnovat pět procent zisků své společnosti na výzkumný program centra.